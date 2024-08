L’archeologa racconta storie di 7mila anni fa: una speciale passeggiata alle Grotte di Aisone

Sabato 31 agosto le Aree protette Alpi Marittime invitano ad una passeggiata sul sentiero delle Grotte di Aisone con l’archeologa Stefania Padovan.

Un’uscita archeo-naturalistica per visitare la Riserva naturale delle Grotte di Aisone ma anche per parlare di paleoecologia, strategie di sussistenza, capacità di sfruttamento delle risorse naturali e conoscenze tecniche delle comunità vissute nei famosi ripari sotto-roccia della Valle Stura a partire da 7.000 anni fa.

L’appuntamento è alle ore 10, presso la Taverna delle Grotte di Aisone.

Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione entro le ore 18 di venerdì 30 agosto al tel. 392 1515228.

La proposta è gratuita e si svolge con il contributo di Fondazione CRC nell'ambito del progetto "Join the time: ricostruire per capire" che conduce attività di ricerca e valorizzazione nel sito archeologico delle Grotte di Aisone e in quelli di Valdieri e Roaschia.