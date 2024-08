Proseguono gli incontri di Fratelli d'Italia in Granda: prossimo appuntamento ad Alba

Fratelli d’Italia prosegue la sua campagna di incontri sul territorio per mantenere un dialogo aperto e continuo con i cittadini. Dopo il successo delle tappe ad Argentera e Limone Piemonte, il gazebo informativo del partito arriverà ad Alba il 31 agosto, dalle ore 11 alle 13, in Piazza Michele Ferrero.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di un più ampio progetto che vede Fratelli d’Italia impegnato nel presentare le riforme e le politiche promosse dal Governo Meloni. "Non ci fermiamo neanche durante l'estate perché crediamo sia fondamentale restare vicini alla gente, ascoltare le loro esigenze e spiegare come stiamo lavorando per migliorare il Paese," ha dichiarato il Coordinatore Cittadino, Giulio Abbate.

Durante l’evento, i rappresentanti locali del partito, nonché di Gioventù Nazionale, saranno presenti per rispondere alle domande dei cittadini e discutere dei principali temi politici, dalle riforme fiscali alle nuove proposte per l’autonomia regionale. "Il nostro obiettivo è costruire un’Italia più forte e giusta per le future generazioni," ha aggiunto Abbate.

L’appuntamento di Alba offrirà quindi un’opportunità unica per i cittadini di confrontarsi direttamente con i rappresentanti di Fratelli d’Italia e per approfondire le tematiche che stanno guidando il cambiamento nel Paese.