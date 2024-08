Diocesi di Saluzzo: ripartono le attività dell’Azione Cattolica con un calendario ricco di impegni

Domenica 25 agosto un folto gruppo di giovani e non solo dell’Azione Cattolica della diocesi di Saluzzo è salito sul Viso Mozzo, per la XXXIV volta, in ricordo di Pier Giorgio Frassati.

È stato questo il primo ritrovo del gruppo diocesano, in vista della ripartenza dell’anno associativo.

“Siamo saliti in un gruppo consistente, eravamo più di una cinquantina di persone – queste le parole degli organizzatori - Il Vangelo di Giovanni ci ha raccontato di un momento in cui Gesù si è sentito abbandonato un po’ da tutti quelli che lo seguivano, ma i suoi Apostoli gli hanno rinnovato la loro fedeltà e amicizia. Lo spirito che ha animato gli Apostoli deve essere lo stesso che animerà noi dell’AC all’inizio di quest’anno associativo. L’obiettivo è quello di guardare al Signore Gesù, per essere guidati e rassicurati da lui anche nel corso dell’anno associativo che verrà”.

Tra gli eventi in primo piano, si ricorda il convegno sulla figura di Monsignor Dho e sul suo pensiero sociale, che si terrà sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 12.30, presso il Quartiere (ex caserma Musso) di Saluzzo.

Monsignor Sebastiano Dho è stato Vescovo delle comunità diocesane di Saluzzo (1986 – 1993) e di Alba (1993 – 2010). Direttore di vari giornali locali, tra cui l’Unione Monregalese (incarico che mantenne fino al 1973), docente di Teologia al Seminario Maggiore di Mondovì, allo Sti di Fossano ed alla Facoltà teologica a Torino, Dho ebbe una notevole influenza anche sulla dimensione sociale della Chiesa dei suoi tempi.

L’Azione Cattolica diocesana vuole ricordare la sua figura e con questo evento ripartire anche con i percorsi di formazione sociale, che da sempre l’hanno contraddistinta.

Gli incontridel percorso di formazione sociale 2024 - 2025 saranno dedicati in particolare alla tematica della partecipazione politica, anche sulla scia di quanto avvenuto nel corso della Settimana Sociale svoltasi di recente a Trieste.

Seguiranno aggiornamenti con le date degli incontri del percorso.