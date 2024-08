A Bra un aperitivo informativo per scoprire il mondo degli scout

Il Gruppo Scout CNGEI di Bra vi invita ad un aperitivo informativo per scoprire il volontariato come adulti scout (19+)

Il Gruppo Scout CNGEI di Bra è lieto di annunciare un evento gratuito aperto a tutta la comunità, che si terrà giovedì 5 settembre alle ore 19.30 presso la sede ARCI Bra Uni3. Durante l’incontro, verrà offerto un aperitivo, e saranno illustrate le numerose opportunità di volontariato come adulto scout CNGEI per chi ha più di 19 anni.

L'evento sarà un'occasione speciale per conoscere più da vicino il mondo del volontariato scout e capire come anche gli adulti possono diventare parte attiva del movimento, contribuendo alla crescita personale ed educativa dei e delle giovani attraverso il servizio e il supporto organizzativo nelle attività scout.

Il CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) offre un ambiente stimolante e formativo per tutti coloro che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per il bene della comunità. Essere un volontario adulto scout significa non solo supportare i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita, ma anche vivere esperienze di condivisione e crescita personale.

Vi invitiamo a partecipare a questo evento per conoscere meglio il mondo scout e scoprire come potete diventare parte del nostro gruppo!

Prenota qui il tuo posto https://forms.gle/f3aj95yEGYMLMgbq6

Quando: Giovedì 5 settembre 2024, ore 19.30

Dove: ARCI Bra Uni3, Bra

Evento gratuito e aperto a tutti e tutte su prenotazione

Per maggiori informazioni, contattare il Gruppo Scout CNGEI di Bra all'indirizzo email