A Cavallermaggiore un evento per ricordare i fratelli Davide e Francesco Gennero deceduti in un silo nel 2020

In occasione del quarto anniversario della morte dei due fratelli Davide e Francesco Gennero, rispettivamente di 22 e 25 anni, deceduti nella frazione Madonna del Pilone di Cavallermaggiore il 3 e 5 settembre del 2020, in seguito alle esalazioni respirate nel silo dell’azienda agricola di famiglia in cui stavano lavorando, i genitori Daniela Ternavasio e Claudio Gennero hanno organizzato un incontro per ricordarli.

Protagonista della testimonianza, aperta a tutti, sarà la giornalista di Rai Vaticano, scrittrice e blogger Costanza Miriano che incontrerà i presenti sabato 31 agosto alle 15, nel cortile dell’Oratorio in frazione Madonna del Pilone 6 a Cavallermaggiore.

Dopo la catechesi e le testimonianze sarà recitato il rosario a cui seguiranno le confessioni.

"Attratti dai suoi messaggi forti e partecipando a manifestazioni come il Family Day, abbiamo scoperto Costanza Miriano - spiegano Daniela e Claudio Gennero -. La sua scrittura, spesso provocatoria, ha toccato le nostre vite, soprattutto nel difficile momento della perdita dei nostri due figli. Grazie ai suoi libri e ai suoi incontri seguiti online su Youtube, abbiamo trovato conforto e una rinnovata fede, scoprendo un mondo di spiritualità e solidarietà, come testimoniato dalle catechesi di don Maurizio Botta e dalle iniziative del Monastero WiFi con Guido Tombari . Le parole di Costanza, 'Niente di ciò che soffri andrà perduto', sono diventate per noi una guida per affrontare il doloroso cammino dopo la perdita di Francesco e Davide

La capacità di Costanza Miriano di trasmettere un messaggio forte e chiaro, unita all'impegno di sacerdoti come don Gianvito Sanfilippo, che abbiamo conosciuto nel 2021 durante la pandemia, attraverso incontri online e poi personalmente, ha fatto la differenza nella nostra vita”.

Chi desidera avere informazioni sull’incontro con Costanza Miriano può chiamare Daniela al numero: 333-8874188.

Sempre domenica 1° settembre gli amici di Francesco e Davide organizzano per il quarto anno un torneo calcistico in loro ricordo che si svolgerà al campo di Madonna del Pilone.

Le partite si svolgeranno nel tardo pomeriggio, mentre la sera (a partire dalle 19,30 circa) è in programma la cena in compagnia al costo di 10 euro, (prenotazioni entro venerdì 30 agosto)

Per info: Andrea Davico 331-9311234.