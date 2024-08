A Mondovì torna l'appuntamento con i Feu dla Madona con la prima edizione della notte bianca

Fervono i preparativi per il ritorno dei Feu dla Madona, lo spettacolo pirotecnico di Mondovì che dà inizio ai festeggiamenti per la Festa della Natività di Maria.

Lo spettacolo è in programma sabato 7 settembre alle 22.30 e domenica 8 si terrà la tradizionale processione dal rione Piazza (partenza alle 7) in direzione del Santuario di Vicoforte con la partecipazione degli amministratori locali.

Diverse le novità in programma a Mondovì per la sera dei fuochi, oltre all'accompagnamento tradizionale della Banda Musicale, il Comune in collaborazione con l'associazione Wake Up ha incluso l'evento nel calendario del "Mo Vi Festival" e proporrà la prima edizione della notte bianca, con il coinvolgimento dei locali e dei negozi di Breo.

IL PROGRAMMA

Aspettando i Feu

Torre Civica del Belvedere

Apertura serale dalle 19.00 alle 22.00

Dalle 22.15 è possibile assistere ai fuochi dal loggiato, prenotazione presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (biglietto intero 5€, 2€ per over 65 e tra i 6 e i 14 anni, gratuito sotto i 6 anni).iatmondovi@visitcuneese.it Whatsapp e telefono 0174330358

Museo Civico della Stampa

Apertura serale dalle 19.00 alle 22.00, con ingresso ridotto € 5,00

Dalle 22.15 sarà possibile assistere ai fuochi dal cortile esterno e utilizzare le sdraio del Museo. Ingresso libero, su prenotazione: prenotazioni@museostampamondovi.it

Centro Espositivo Santo Stefano

Mostra “Andy Warhol – Influencer”. La mostra monografica dedicata al maestro della Pop Art internazionale Andy Warhol a cura di Gianfranco Rosini il sabato sera è aperta al pubblico fino alle 22.00.

Festival Illustrada 2024

- alle ore18.30 Lezione magistrale con Altan e Caterina Ramonda, esperta di letteratura per ragazzi presso il Museo della Ceramica;

- alle ore 20:00: AperiPINO – aperitivo disegnato con l’illustratore Gabriele Pino a seguire: disegno libero aspettando i fuochi e firmacopie con gli autori con accompagnamento musicale di CULTURECLUB51 muzikselector presso il cortile della Biblioteca civica;

- alle ore 21.00 Visita animata alla mostra di Altan condotta da Loredana Bertolotto presso il Museo della Ceramica.

Dalle ore 22.30: tradizionale spettacolo pirotecnico

Lo sparo dello spettacolo pirotecnico avverrà dalla collina del rione Piazza in modo da garantire la massima visibilità in città e nei comuni limitrofi.

In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico sarà rinviato alla serata successiva (8 settembre).

Programma completo su MoVi Festival