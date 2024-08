La trentesima edizione di Burattinarte Summertime si chiude con due super spettacoli a Castagnito e Novello

La prima settimana di settembre sarà l’occasione propizia per salutare le vacanze estive con due favolosi spettacoli. A rallegrare quest’ultima propaggine delle ferie prima dell’inizio della scuola, ci penseranno due straordinarie compagnie, che da tempo sono “amiche” di Burattinarte.

Migliaia di spettatori hanno già partecipato a una quarantina tra spettacoli e laboratori in questa edizione di Burattinarte Summertime, che ha visto artisti da tutto il mondo arrivare ad Alba, Bra e nei piccoli paesi di Langa e Roero. Ed ora eccoci pronti agli ultimi due appuntamenti di una grandiosa annata!

I direttori artistici e inventori della rassegna, Claudio Giri e Consuelo Conterno, hanno invitato per la chiusura del calendario due eccezionali rappresentanti del teatro di figura, pluripremiati in numerose rassegne internazionali: la compagnia trevigiana L’Aprisogni e il romagnolo Vladimiro Strinati.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte, riassumono così questa edizione davvero speciale: "Abbiamo voluto festeggiare questa trentesima edizione della rassegna con un calendario quanto mai esteso e vario. Nella grande festa del compleanno di Alba abbiamo alternato grandi spettacoli da palco a laboratori, improvvisazioni teatrali nelle strade, sfilate in maschera e piccoli spettacoli “su misura”. Poi gli appuntamenti hanno abbracciato Bra, le Langhe e il Roero portando colore e risate durante le calde serate estive. Ecco ora, in chiusura, due proposte super divertenti: Naso d’argento de L’Aprisogni andrà in scena giovedì 5 settembre a Castagnito, mentre domenica 8 settembre a Novello, applaudiremo Il castello degli spaventi e la vivacità buffa e gioiosa di Valdimiro Strinati".

GLI SPETTACOLI

Giovedì 5 settembre, alle 21.30, a Baraccone di Castagnito, in località San Salvario, la compagnia L’Aprisogni presenterà una spassosa rilettura di una delle Fiabe italiane raccolte e pubblicate da Italo Calvino: Naso d’Argento.

Claudio Giri e Consuelo Conterno rivelano: "Cristina Cason e Paolo Saldari, artisti della compagnia L’Aprisogni, sono riusciti a realizzare uno spettacolo divertente, originale e “spiazzante”: basti pensare che il protagonista Naso d’Argento, un diavolaccio in cerca di una moglie, che gli faccia compagnia e, soprattutto, pulisca il suo antro nell’inferno, cerca la sua nuova compagna su Tinder. Troverà una vedova sarda, molto arguta, madre di tre figlie femmine, titolare di una lavanderia. Si dice che le donne ne sappiano una più del diavolo…e qui abbiamo 4 donne e un diavolo solo: immaginate come se la potrà passare quel povero satanasso".

Domenica 8 settembre, in piazza Vittorio Emanuele II, alle 17.30, il brillantissimo artista ravennate Vladimiro Strinati chiuderà la rassegna estiva con uno spettacolo “da brividi”: Il Castello degli spaventi.

I Direttori artistici di Burattinarte sottolineano: "Lo spettacolo è liberamente ispirato a vecchi copioni e giocato sui meccanismi drammaturgici più antichi del teatro. Troveremo eroi che ci faranno sentire forti, invincibili e magari anche un po’ cattivi e ci confronteremo con paure che poi possono arrivare a farci persino ridere!".

Giri e Conterno concludono, anticipando qualche dettaglio sulla trama: "Non mancheranno lamenti, porte che cigolano, pipistrelli, rospi, scarafaggi, borbottamenti, sospiri, inseguimenti, legnate, formule magiche e balletti indiavolati. La coppia comica formata da Fagiolino e Sganapino ne vivrà delle belle: una fuga rocambolesca, una locanda spaventosa e tanti incontri stravaganti, a partire da quello con un Arlecchino in versione zombie e una pericolosa ostessa, la Strega Monticella che intrappola i malcapitati avventori con incantesimi e intrugli".

In caso di pioggia lo spettacolo del 5 settembre si terrà nel teatro comunale in via Allerino a Castagnito, mentre lo spettacolo di domenica 8 settembre si svolgerà nel teatro comunale di Novello in via Salita Nizza 2.

Gli spettacoli saranno a ingresso libero.

SOSTENITORI E PARTNER

Da 30 edizioni molti enti hanno sostenuto Burattinarte, permettendo che l’incantesimo del teatro portasse felicità a tante persone.

Vorremmo ringraziare, per questa 30ª edizione: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Alba, Banca d'Alba, Comune di Bra, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba, Comune di Murazzano, Comune di Castagnito, Circolo Arci Cinema Vekkio, Associazione Anforianus e Comune di Santa Vittoria d'Alba, Comitato Quartiere Scaparoni, Associazione Nel Viale, Ottica Sipario. E, ancora, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per il patrocinio, e Radio Alba per la media partnership.