Distretto delle città creative Unesco della Gastronomia: ritrovo a Parma il 7 e 8 settembre

Il Distretto delle Città Creative UNESCO della Gastronomia nasceva nel 2021 dalla volontà delle tre Amministrazioni comunali con l’intento di avviare un percorso di politiche comuni per le tre città Alba, Bergamo e Parma.

Fortemente voluto dall’assessore alle Città Creative Emanuele Bolla, dal Sindaco Carlo Bo e con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Albesi il distretto ha subito iniziato il suo percorso che ha portato le città a incontrarsi prima a Bergamo, poi ad Alba e nel prossimo settembre a Parma.

Emanuele Bolla, già assessore alle Città Creative UNESCO e consigliere comunale commenta: “Sono molto soddisfatto del proseguimento del nostro progetto grazie anche alla spinta delle ASCOM di Bergamo e Parma e del lavoro dell’Associazione Commercianti Albesi. Le rete delle Città Creative è strategica per rafforzare la visione internazionale di Alba, che in pochi anni ha saputo diventare uno dei centri nevralgici della rete UNESCO. Voglio ringraziare il presidente dell’ACA Giuliano Viglione, il direttore Fabrizio Pace e Marco Scuderi che hanno colto al meglio l’opportunità della collaborazione con Parma e Bergamo, così come la nostra focal Point Annalisa Ricciardi, Camilla Parodi e Luciano Tona, ambasciatore di Alba Città Creativa che abbiamo fortemente voluto come chef di rappresentanza e uomo di cultura gastronomica riconosciuta a ogni livello”.

Dopo l’appuntamento che ha visto Parma e Bergamo ospiti ad Alba nella Fiera del Tartufo del 2023 (foto), quest’anno l’appuntamento è a Parma. Il 7 e 8 settembre nel Trottatoio della Pilotta dove due scenografiche tensostrutture ospiteranno incontri con i Consorzi di Tutela dei tre territori, Cooking Show, degustazioni e un’area mercato con il meglio delle eccellenze enogastronomiche dei tre comparti.