Incidente sul lavoro a San Rocco di Bernezzo: ferito un ragazzo di 23 anni

Incidente sul lavoro a San Rocco di Bernezzo, presso la Tecnoindustrie del Gruppo Merlo, come segnalato dal 118, intervenuto sul posto con l'elicottero e con l'ambulanza.

A restare ferito un giovane di 23 anni, che è stato portato all'ospedale di Cuneo. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il ragazzo sia rimasto schiacciato sotto un macchinario, ma non sarebbe in condizioni gravi.

Inizialmente il 118 aveva comunicato che si trattava di un codice rosso, poi fortunatamente la valutazione delle condizioni è cambiata e la situazione è risultata molto meno seria del previsto.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ai tecnici dello Spresal.

Lo stabilimento della Merlo in questo momento è chiuso, essendo stata disposta la cassa integrazione per l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre. Attiva solo Tecnoindustrie, il ramo di azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di ecocompattatori e mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.