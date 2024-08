Guida alle meme coin di settembre: le 3 migliori opzioni di investimento

L’estate sta finendo e mentre ci avviciniamo al mese di settembre, il mercato delle criptovalute continua a evolversi rapidamente, e le meme coin rimangono un'area di grande interesse per gli investitori. Queste criptovalute, nate spesso come scherzi o parodie, hanno dimostrato di poter sorprendere con significativi guadagni e sviluppi inattesi. In questo articolo, esploreremo le tre meme coin che potrebbero emergere come le migliori opzioni di investimento per il prossimo mese. Analizzeremo le loro caratteristiche, potenzialità e perché potrebbero rappresentare delle scelte strategiche per il tuo portafoglio di investimenti.

Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu, la meme coin ispirata al celebre cane di Elon Musk, ha catturato l'attenzione del mercato nelle ultime 24 ore con una volatilità notevole. Il prezzo di Floki ha toccato un massimo di 25 giorni a $0,00016248, per poi registrare una flessione del 3%. Nonostante questo calo, il volume degli scambi è aumentato del 42% nello stesso intervallo di tempo.

Attualmente, Floki è scambiato a $0,0001557, segnando un incremento del 26% nell'ultima settimana, anche se il prezzo è sceso del 12% nell'ultimo mese. Javon Marks, analista di criptovalute di rilievo, ha recentemente condiviso le sue previsioni su Floki su X (ex Twitter), suggerendo che la valuta digitale potrebbe essere pronta per un significativo movimento di prezzo.

Marks ha evidenziato una Divergenza Bull Hidden recentemente confermata, un pattern tecnico spesso indicativo di un'azione di prezzo rialzista imminente. Prevede che Floki potrebbe salire fino a $0,0002761498, rappresentando un guadagno del 96% dal livello attuale, con ulteriori potenziali aumenti se il prezzo supera questo target.

Inoltre, Floki ha recentemente siglato un accordo annuale che vedrà il token FLOKI e il gioco play-to-earn Valhalla visibili su varie piattaforme della Premier League inglese, inclusi i loghi su maglie di Nottingham Forest e Sunderland AFC. Con il trend rialzista attuale e un RSI giornaliero di 59, Floki potrebbe continuare a beneficiare di questa esposizione e del potenziale rialzo, sempre che il momentum positivo persista.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, la popolare meme coin, sta attraversando un periodo di turbolenza a causa del recente ribasso del mercato delle criptovalute, con Bitcoin (BTC) che ha spinto molti asset, tra cui DOGE, a nuovi minimi. Attualmente, il prezzo di Dogecoin è sceso a $0,1001, registrando un calo del 4,5% nelle ultime 24 ore. Nonostante il ribasso, altri indicatori stanno mostrando segnali positivi.

Il volume degli scambi di Dogecoin ha registrato un notevole incremento, aumentando di oltre il 25% durante lo stesso periodo, con un totale di $668.022.374 scambiati. Questo aumento di volume suggerisce un interesse crescente, nonostante il prezzo sia sceso sotto il livello di supporto cruciale di $0,10 per un breve periodo di tempo, toccando un minimo di $0,0097.

Rispetto ad altre meme coin, come Shiba Inu (SHIB) e PEPE, che hanno visto cali più pronunciati, Dogecoin ha dimostrato una maggiore resilienza. Nonostante la situazione attuale, Dogecoin continua a essere un favorito tra i grandi investitori di mercato, o "whales", che scommettono su una futura ripresa dei prezzi.

Con oltre il 70% degli indirizzi Dogecoin attualmente in profitto, la fiducia resta alta. Inoltre, la ripresa del Bitcoin potrebbe fungere da catalizzatore per il recupero di Dogecoin, grazie alla sua forte correlazione con il BTC. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente questi sviluppi per valutare le potenziali opportunità di rialzo.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU), la meme coin ispirata al celebre personaggio di Pepe la Rana, sta attirando una notevole attenzione, nonostante si trovi ancora in fase di prevendita. Questo interesse è un chiaro indicatore del potenziale della meme coin nel panorama attuale delle criptovalute.

Ciò che distingue Pepe Unchained è la sua innovativa blockchain layer 2, chiamata "Pepe Chain", che rappresenta una soluzione unica nel mondo delle meme coin. Questa nuova blockchain mira a migliorare la scalabilità di Ethereum, permettendo una gestione più efficiente delle transazioni e riducendo significativamente le commissioni di transazione.

La Pepe Chain aggrega più transazioni prima di registrarle su Ethereum, distribuendo così i costi del gas tra molti utenti e abbassando ulteriormente le spese individuali. La prevendita di Pepe Unchained ha già superato i 10,9 milioni di dollari, dimostrando l’interesse crescente per il progetto. Attualmente, il prezzo di un token PEPU è di $0,0093477. Prezzo che però è destinato a salire col proseguire della prevendita.

Inoltre, il progetto offre un’opzione per lo staking molto vantaggiosa con un APY del 183%, che può attrarre ulteriormente gli investitori. Partecipare alla prevendita è semplice: è sufficiente collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale di Pepe Unchained e utilizzare ETH, USDT, BNB o una carta di credito per acquistare i token.

VAI ALLA PREVENDITA DEL TOKEN PEPU