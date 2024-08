Apriamo il giardino alla Città: laboratori, pranzo dei vicini e film d’animazione a San Rocco Castagnaretta

Tornano per il secondo anno gli appuntamenti promossi dalla Cooperativa Sociale Emmanuele nell’area verde a San Rocco Castagnaretta in via Fontanelle 6 (Cuneo): un ampio spazio destinato alla relazione e all’incontro tra famiglie, bambini, adulti, per fare ed essere comunità.

Si inizia giovedì 5 settembre nel pomeriggio con giochi tra i diversi centri aggregativi per minori della Cooperativa Emmanuele.

Venerdì 6 settembre alle ore 16 ci sarà un laboratorio creativo in natura per bambini (di età 4/8 anni) e le famiglie.

Sabato 7 settembre alle ore 12.30 torna il consueto “pranzo dei vicini”: un momento conviviale in cui ognuno si porta il pranzo da casa per mangiarlo insieme, fare festa e vivere insieme lo spazio verde vicino alla comunità minori. Nel pomeriggio ci sarà un laboratorio creativo con albo illustrato: si legge e si gioca (per bambini/e e famiglie). Per i più grandi ci saranno invece i giochi proposti dall’Accademia dei Giocatori.

Si conclude lunedì 9 settembre alle ore 21 con la proiezione all’aperto del film d’animazione “LORAX - Il Guardiano della foresta” (2012).

Tutte le iniziative sono gratuite e verranno realizzate nell’area verde della Cooperativa Emmanuele in via Fontanelle 6 a Cuneo.

Per informazioni e prenotazioni: info@emmanuele-onlus.org – 328 543 6306