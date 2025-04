A Cuneo "Le Tre Medaglie": un esperimento teatrale tra arte, storia e musica nell’ottantesimo anniversario della Liberazione

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, prende vita Le Tre Medaglie, uno spettacolo teatrale che unisce arte, memoria e musica per rendere omaggio all’opera del grande scultore Umberto Mastroianni e al sacrificio delle tre città Medaglia d’Oro al Valore Militare: Alba, Boves e Cuneo.

Attraverso una messa in scena innovativa, "Le Tre Medaglie" racconta la genesi e il significato del Monumento alla Resistenza di Cuneo, una delle opere più imponenti e simbolicamente rilevanti di Mastroianni, situata nel Parco della Resistenza. La narrazione intreccia l’arte e la storia della Resistenza, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e di grande impatto emotivo. Lo spettacolo vede la partecipazione di tre straordinari professionisti:

• Paolo Tibaldi, attore di talento che ha recentemente riscosso un ottimo successo come protagonista maschile del film Onde di Terra.

• Silvana Cincotti, storica dell’arte di grande erudizione e appassionata divulgatrice, che guiderà il pubblico attraverso la poetica di Mastroianni e il significato del suo monumento.

• Simona Colonna, polistrumentista di grande sensibilità, che accompagnerà lo spettacolo con originali melodie capaci di amplificare la potenza espressiva della narrazione.

In onore delle tre città Medaglia d’Oro al Valore Militare, lo spettacolo sarà rappresentato in ognuna di esse, secondo il seguente calendario:

• Mercoledì 16 aprile – ore 20:30 – Teatro Auditorium Borelli, BOVES

• Sabato 26 aprile – ore 20:30 – Sala San Giovanni, via Roma, 4 – CUNEO

Lo spettacolo Le Tre Medaglie si inserisce nel ricchissimo palinsesto di eventi che impreziosiscono la mostra Libera Azione dedicata a Umberto Mastroianni a Palazzo Samone a Cuneo e la mostra RESISTENTI dedicata a Sergio Unia a Alba. La prima raccoglie importanti opere del maestro ciociaro e racconta, attraverso un rigoroso studio archivistico durato quattro anni, la genesi del Monumento alla Resistenza di Cuneo. La seconda, attraverso struggenti disegni e toccanti sculture in bronzo e gesso racconta l'atrocità della guerra e la determinazione di coloro che non si sono arresi. Lo spettacolo è organizzato dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe - APS e dall’Associazione Insieme di Cuneo, in collaborazione con: ACLI Cuneese APS, Corso Torino 18, Studio Leonardo e AISPA.

Le Tre Medaglie ha ricevuto il sostegno della Banca di Boves, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT. Lo spettacolo avrà luogo all’Auditorium Borelli di Boves mercoledì 16 aprile alle 20:30. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni:

Associazione Insieme di Cuneo

E-mail: segreteria@associazioneinsieme.info

Telefono: 335 81 50 757

Associazione Culturale Ordine dei Cavalieri delle Langhe - APS

E-mail: segreteria@cavalieridellelanghe.it

Telefono: 333 63 99 022

Pagina Facebook dell’evento: https://tinyurl.com/3mzwz9nv