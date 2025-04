A Caraglio lo spettacolo "Io saprò sostenere lo sguardo"

In occasione dell'anniversario della Liberazione sarà presentato uno spettacolo multimediale riflessivo per ricordare chi ha vissuto e dato la vita per la libertà e la pace. Per fare memoria e saper sostenere lo sguardo sulle sofferenze attuali delle popolazioni in guerra.

Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Civico di Caraglio martedì 22 aprile 2025 ore 21,00 ad ingresso libero in occasione dell’80° anniversario dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo dello spettacolo è “Io saprò sostenere lo sguardo”, con Testi di Bruno Consolino, Regia e Musica di Cinzia Giordano e Christian Piumatti.