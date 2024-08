Riunione di Giunta a Valmala per sindaco, assessori e consultori buschesi

La giunta comunale ha svolto la seduta ieri (martedì 27 agosto) a Valmala, nei locali rinnovati dell’edificio che diventerà il nuovo bike hotel in località Santuario.



Periodicamente, infatti, la riunione si svolge nel municipio montano, per sottolineare la vicinanza dell’amministrazione al territorio. Hanno preso parte alla riunione il sindaco, Ezio Donadio, il prosindaco Andrea Picco, la vicesindaca Beatrice Aimar, gli assessori Giovanni Cismondi, Lucia Rosso, Diego Bressi, Bruno Olivero, i consultori Germano Rinaudo, Noemi Mattio, Daniele Martino, Pier Francesco Rolando.



“Abbiamo fatto il punto – spiega il sindaco – sui tanti interventi in corso nel territorio del municipio. Sono stati compiuti notevoli passi in avanti nelle ristrutturazioni degli edifici che dalla prossima primavera costituiranno il fulcro dell’accoglienza turistica outdoor: il bike-hotel al Santuario e l’ampliamento del rifugio Dusman a Pian Pietro, così come la sistemazione delle aree esterne al santuario. Inoltre, sta proseguendo e si concluderà molto probabilmente prima dell’inverno la completa messa in sicurezza dell’intera Strada dei Cannoni, che tocca in gran parte il territorio di Busca- Valmala, all’interno di un itinerario ciclopedonale a cavallo fra le valli Maira e Varaita. Tutto ciò è possibile grazie ai proventi dalla fusione e all’accordo di programma Maira-Varaita Outdoor della Regione Piemonte, che ha assicurato l’erogazione di un contributo straordinario per la realizzazione di infrastrutture ricettive e per valorizzazione della Strada dei Cannoni”.