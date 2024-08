Volley Serie C/M - Il VBC Mondovì è pronto a scaldare i motori...e nel roster c'è anche l'esperto Stefano Catena

Ultimi giorni di vacanza per il VBC MONDOVI’: infatti mercoledì 4 settembre i monregalesi, agli ordini del confermato coach Massimo Bovolo e del Team Manager Sergio Fenoglio, si troveranno al PalaItis alle ore 20 per il primo allenamento stagionale. Circa cinque-sei settimane di lavoro tra palestra e sala pesi attendono i giocatori monregalesi per essere pronti all’esordio nel campionato di serie C, fissato per il fine settimana del 12-13 ottobre.

Quest’ anno inoltre ci sarà la novità della partecipazione alla Coppa Piemonte, manifestazione che verrà utilizzata per rodare squadra e giocatori in vista del Campionato ed in pratica andrà a sostituire le varie amichevoli di preparazione. In Coppa (due partite per ogni concentramento su 3 set fissi e pertanto in ogni fine settimana la squadra giocherà sempre sei set) i monregalesi faranno il loro esordio sabato 14 settembre al PalaItis nel triangolare contro il Chisola (ore 15) e l’ Hasta Asti (ore 18). Sabato 21 saranno di scena a Busca, dove affronteranno il Boves ed il Cuneo, ed infine Domenica 29 saranno di scena a Moncalieri contro il S. Paolo Torino ed il Lasalliano Torino.

Per quanto concerne il roster non ci sono più il palleggiatore Diego Fabiano, che già da tempo ha annunciato il proprio ritiro dall’ attività agonistica (ma resterà concretamente a dare una mano in ambito societario), lo schiacciatore Matteo Bessone, che ha ritenuto opportuno optare per strade diverse, lo schiacciatore Fabrizio Chessa, che farà parte del gruppo della serie D, ed il centrale Michele Turco. Sono invece stati confermati il palleggiatore Leonardo Polizzi, l’ opposto Leonardo Genesio, i centrali Matthias Berutti. Matteo Caldano e Gioele Borsarelli, gli schiacciatori Fabio Garello, Marco Garelli e Daniele Candela, i liberi Mattia Fenoglio e Matteo Basso. Le novità sono rappresentate dall’ esperto schiacciatore Michael Menardo, classe 1990, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’ Alba ma in passato ha già giocato per diverse stagioni nel VBC Mondovì sia in B1 che in A2 (faceva parte della rosa che conquistò la promozione in seconda serie nazionale) nonché un paio a Cuneo sempre in serie A, dal palleggiatore Marco Basso, classe 2007, prodotto della cantera monregalese che, dopo alcune stagioni nelle giovanili a Cuneo ed un anno sabbatico, ha deciso di rientrare, dal centrale Davide Bertano, classe 2000, al rientro dopo un anno di pausa dovuta a motivi di lavoro, e dal centrale Stefano Catena, classe 1992, tre stagioni fa in A2 proprio a Mondovì e che ha deciso di rientrare dopo un paio di annate di riflessione.

Senza dubbio la formazione monregalese si presenta particolarmente intrigante e, almeno sulla carta, sicuramente in grado di essere protagonista e puntare alla qualificazione ai play-off per la promozione in serie B. L’ obbiettivo della dirigenza monregalese è quello di far rinnovare nei sostenitori ed in tutta la città le intense emozioni vissute la passata stagione, in cui si era arrivati sino alla semifinale play-off contro Novi, la squadra che conquistò la promozione in Serie B senza cedere neppure un punto in tutta la stagione.

“All’ inizio – commenta coach Massimo Bovolo – lavoreremo principalmente sul fondo e sulla forza per accumulare benzina nonchè sulla tecnica individuale, dopodichè ci concentreremo maggiormente sul gioco e sugli schemi, disputando diversi allenamenti congiunti sia in casa che in trasferta. Abbiamo cinque-sei settimane per poter lavorare senza pressioni e, grazie anche alle gare di Coppa Piemonte, che sfrutteremo per affinare l’ intesa e gli schemi, puntiamo a farci così trovare pronti per l’ inizio della regular season, in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti”.