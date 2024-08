Vocalmente A Cappella Festival 2024: una serata straordinaria con l'Anonima Armonisti

Siamo lieti di annunciare che sabato 31 agosto 2024, alle ore 21:00, presso l'Auditorium Calvino Paglieri, si terrà un evento imperdibile per gli amanti della musica a cappella: il concerto dell'Anonima Armonisti, in occasione del Vocalmente A Cappella Festival 2024.

L'Anonima Armonisti, uno dei gruppi vocali più rinomati e apprezzati nel panorama musicale italiano, festeggia i vent'anni di attività con una nuova ed emozionante proposta artistica. Nato nell'estate del 2003, questo settetto vocale ha saputo rinnovare il genere a cappella, combinando le più diverse influenze musicali in arrangiamenti d'autore che spaziano dalla musica leggera al canto popolare italiano e internazionale, fino ai successi pop, rock ed elettronici più recenti.

Nel corso degli anni, l'Anonima Armonisti ha saputo conquistare il pubblico grazie a un repertorio che comprende oltre cinquanta brani, due album, un EP, quattro videoclip e innumerevoli concerti in tutta Italia. Ogni esibizione è un’esperienza unica, dove la maestria vocale si unisce a un’ironia e a una leggerezza inimitabili, creando uno spettacolo coinvolgente e pieno di sorprese.

Dopo il trionfo del grande concerto alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma nel 2018, il gruppo torna sui palchi con un nuovo progetto che celebra i loro vent'anni di carriera. Con una formazione ampliata a quattordici elementi, l'Anonima Armonisti continua a stupire con la sua vocazione per la fusione di generi e registri vocali, regalando al pubblico un'esperienza live eclettica e travolgente.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo un ensemble che ha segnato la scena musicale italiana, offrendo uno spettacolo di altissima qualità artistica.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme il meglio della musica a cappella!

Dettagli dell'evento:

Data: sabato 31 agosto 2024

21:00 Luogo: Auditorium Calvino Paglieri - Fossano

Ospiti: Anonima Armonisti

Anonima Armonisti Prenota il tuo osto: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/vocalmente-a-cappella-festival

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, vi invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale https://www.vocalmente.net/it/ o contattare il nostro ufficio info@fondazionefossanomusica.it / 0172.60113

Vocalmente A Cappella Festival 2024 è il festival che celebra la musica vocale in tutte le sue forme, ospitando artisti di fama nazionale e internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza musicale unica e coinvolgente.