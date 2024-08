Bra, proseguono gli incontri letterari a Palazzo Mathis

Nuovo appuntamento con gli “Incontri a Palazzo”, la rassegna di incontri letterari organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune di Bra. Mercoledì 4 settembre 2024 alle 21, a Palazzo Mathis la scrittrice Cristina Rava presenterà il suo ultimo libro “Dalla parte del ragno” (ed. Rizzoli).

Si tratta di un “giallo” ambientato ad Albenga, dove nell'arco di poche settimane si susseguono dei fatti alquanto stravaganti: un noto avvocato dà i numeri, si spoglia per strada e si mette a correre forsennatamente per il centro storico, un prestigioso medico si spara nella solitudine dell'entroterra, il titolare di una rinomata gelateria scompare nel nulla. E, come se non bastasse, sulla sonnolenta atmosfera autunnale della cittadina di provincia si abbatte un crimine efferato: viene scoperto un cadavere intrappolato tra i rami di un albero, probabilmente trascinato dalla corrente del fiume durante l'ultima piena. È quello dell'ex amante della pianista Norma Picolit, Serafina, che per tutta la durata della relazione si è inspiegabilmente finta cieca.

La dottoressa Ardelia Spinola, medico legale ligure, conforta la sua amica Norma, ma nel frattempo non può fare a meno di chiedersi se tutti quegli eventi non siano in qualche modo legati. Per lei e per il commissario Rebaudengo è giunto il momento di ricominciare a investigare il lato malato di gente apparentemente normale.

Visto il grande successo di pubblico ottenuto durante il periodo estivo, si è deciso di prolungare la rassegna anche per l’autunno. L’appuntamento si conferma il primo mercoledì del mese, sempre ad ingresso libero.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune chiamando lo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it