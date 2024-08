Colle dall’Agnello chiuso domenica 1° settembre per manifestazione ciclistica

Il Colle dall’Agnello in alta valle Varaita resterà chiuso al transito di auto e moto domenica 1 settembre (dalle 9 alle 14) in occasione della tappa conclusiva della manifestazione sportiva transfrontaliera “Scalate Leggendarie” che torna dopo gli appuntamenti di inizio luglio. Il provvedimento della Provincia è stato disposto, per consentire il passaggio dei ciclisti di “Scalate Leggendarie – l’Agnel 2744 e Cols Réservés”, manifestazione sportiva transfrontaliera non competitiva. La strada provinciale sarà accessibile ai soli ciclisti e pedoni, dalla ex dogana di Chianale fino al colle e sul versante francese fino alla località Pont de Lariane. L’accesso al Colle sarà chiuso anche dal versante francese.

La manifestazione è dedicata alle grandi salite che hanno fatto la storia del Giro d’Italia e del Tour de France. L’iniziativa è promossa dall’Unione Montana Valle Varaita e cofinanziata dall’Unione europea, fa parte del progetto “Alcotra Velo-Pluf! La famiglia in bicicletta”.