Il Comune di Mondovì ha comunicato ai cittadini che nel quartiere di Piazza si stanno verificando temporanei cali di tensione all’energia elettrica, dovuti ai lavori di consolidamento in corso di realizzazione in via Marchese d’Ormea.

Consapevoli del disagio arrecato, gli uffici comunali segnalano che i tecnici di Enel Distribuzione stanno già operando in loco per risolvere l’inconveniente in maniera definitiva nel più breve tempo possibile.