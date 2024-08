Sono partite le iscrizioni alla tradizionale Mangia & Cammina di Bricherasio

Si sono aperte lunedì le iscrizioni alla Mangia & Cammina, la tradizionale camminata enogastronomica tra i vigneti e le verdi colline di Bricherasio (To) giunta alla ventottesima edizione. L’evento, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con i commercianti e le aziende locali si terrà domenica 1° settembre. “Questa è l’ultima occasione per provare il classico percorso di circa quattro chilometri nel centro del paese: dall’edizione del prossimo anno il tragitto verrà completamente stravolto, così come facciamo ogni cinque o sei anni” annuncia Alberto Godino, presidente della Pro loco. Ma una novità arriva già quest’anno: “Per il primo antipasto si tornerà nel parco di Villa Daneo, come si faceva già in passato. I piatti verranno preparati da L’Appetito di Vale & Livi”. Prima, però, ci sarà l’aperitivo curato dalla Pro loco al peso comunale in via Campiglione.

Il secondo antipasto verrà servito all’Oratorio San Domenico in via del Portone dalla macelleria Caffaratti. Per il primo preparato dalla Pro loco, invece, si salirà in Cascina san Giorgio, in via Molarosso, per poi proseguire fino all’azienda agricola Mensa Silvano di via Rivà dove La Sorbetteria servirà il sorbetto. Per il secondo, preparato dall’associazione, si scenderà alla sede della Pro loco in piazza don Morero. Come da tradizione la Mangia & Cammina si chiuderà con la frutta, il dessert e il caffè curati dall’azienda agricola Il Palaset sulla collina del Castello dove ci sarà anche la musica di Yvonne Ramirez Acosta e Franco Falcetto.

La passeggiata enogastronomica sarà un’occasione per scoprire i vini locali del territorio prodotti da La Cascina San Giorgio, La Rivà e dai Vignaioli Piemontesi che gestiscono la cantina sociale.

I gruppi partiranno da piazza Giretti ogni dieci minuti, dalle 11,15 fino alle 13,45/14: “Prenotarsi prima permetterà di scegliere l’orario di partenza mentre chi lo farà il mattino stesso di domenica, verrà inserito dove ci saranno ancora posti liberi” sottolinea Godino.

Ci si potrà prenotare in ufficio turistico (piazza Santa Maria 20) venerdì 30 dalle 19 alle 22, giovedì 29 dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 22 e sabato 31 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (Tel. 340 5841326, info@prolocobricherasio.com).

La quota di iscrizione è di 26 euro per gli adulti, di 13 euro per i bambini dai 5 ai 10 anni mentre la partecipazione è gratuita per i piccoli fino ai quattro anni.

Il pagamento può essere fatto direttamente all’atto dell’iscrizione oppure con bonifico bancario a questo Iban: IT83Y020083015000004557636, con intestazione: Associazione turistica Pro loco (nella causale bisogna scrivere il nome di chi ha effettuato la prenotazione, l’orario di partenza e il gruppo indicato nella prenotazione).

Le prenotazioni telefoniche saranno valide solo con versamento della quota entro le 10,30 del giorno stesso della manifestazione senza però la possibilità di scegliere l’orario di partenza.

Ci sarà anche la possibilità di pagare con carta di credito, con bancomat o con Satispay ma in questo caso se si prenota per un gruppo (da due persone in poi) il pagamento deve essere unico e deve essere fatto da chi ha prenotato. Per poter pagare separatamente bisogna fare prenotazioni separate.

“La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione del tempo perché abbiamo già predisposto l’alternativa al coperto per ogni tappa” aggiunge Godino.

Per info: 340 5842326.