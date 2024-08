Chiara Gribaudo: "Sarò a Brandizzo ad un anno dalla strage"

“Domani sarò a Brandizzo, a un anno dalla strage in cui persero la vita Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo, per onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno necessario per la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Lo annuncia l’onorevole Chiara Gribaudo (Pd), presidente della commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro che aggiunge: “Il prossimo 12 settembre verrà illustrata alla Camera la relazione sull’attività svolta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia a fronte del tragico incidente ferroviario di Brandizzo", conclude Gribaudo.