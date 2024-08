Giacomo Prandi eletto membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani

Nella serata di ieri (mercoledì 28 agosto), Giacomo Prandi, esponente locale di Azione e Presidente del comitato regionale di Renew Europe in Piemonte, è stato eletto all’unanimità come membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani durante la direzione dell’associazione territoriale Radicali Cuneo.

“Ringrazio gli iscritti alla associazione per la fiducia - dichiara Prandi - questa elezione rafforza e rilancia anche in chiave nazionale la nostra lunga collaborazione sul territorio volta al consolidamento di un area liberal-democratica giovane, dinamica e centrale nel risaldare l’interesse e la fiducia delle persone nella politica e nelle istituzioni. Per far questo continueremo insieme le nostre battaglie per costruire una società che difenda le libertà e i diritti di tutti i cittadini, che lavori per un Europa unita e che sia rispettosa dei principi della nostra Costituzione.”