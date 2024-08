Cuneo Volley presenta lo staff tecnico della MA Acqua S.Bernardo: ecco Matteo Morando e Michele Avico [VIDEO]

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, presso il negozio di Energia Pulita, sponsor della società presieduta da Gabriele Costamagna anche per la stagione 2024/2025, Cuneo Volley ha presentato lo staff tecnico della MA Acqua S.Bernardo che prenderà parte al campionato di A2.

A fare gli onori di casa il responsabile del punto vendita di corso Nizza di Energia Pulita, Daniele Bertolotti, che ha annunciato il rinnovo della collaborazione con la società cuneese: "C'inorgoglisce quel che è stato fatto nella stagione precedente - ha detto Bertolotti - e mi auguro che questo rinnovo sia di buon auspicio per quella che sta per incominciare".

Poi la parola è passata a Matteo Battocchio, Head Coach della MA Acqua S.Bernardo, che ha presentato quelli che saranno i suoi collaboratori sul campo: Matteo Morando che ricoprirà il ruolo di vice allenatore ed il preparatore atletico Michele Avico.

"L'arrivo dei mie due collaboratori è la dimostrazione dell'ulteriore crescita che intende fare la società - le parole di Battocchio - e questo per me è molto stimolante. Sono ulteriori tasselli in grado di far fare un salto in avanti e questo mi fa vivere in modo sereno. La figura di Matteo Morando è notevole, una delle persone che si occupano di volley al top nel panorama italiano, mentre quella di Micky è stata una sorpresa straordinaria,. Una scommessa che sono sicuro vinceremo insieme".

Il video della conferenza stampa:

In arrivo da Santa Croce sull'Arno, Matteo Morando ha messo subito in chiaro che predilige il lavoro in palestra a discapito dei riflettori. Sulla sua scelta è stato chiaro: "Con Matteo ci lega un'amicizia di anni, anche se è la prima volta che lavoriamo insieme. Dopo tante stagioni di A e B in Toscana ho deciso di muovermi scegliendo una società carica di tradizione, che ha voglia di fare pallavolo".

Il giovane Michele Avico si è dimostrato entusiasta del ruolo assegnatogli: "Sono arrivato in una società molto seria e professionale. Con staff e giocatori ci si confronta quotidianamente, vedo gente motivata. Non posso che essere molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo".

In conclusione di conferenza stampa il responsabile di Energia Pulita, Daniele Bertolotti, ha spiegato anche le agevolazioni delle quali potranno beneficiare i tifosi del Cuneo Volley: "Abbiamo rinnovato tariffa speciale per tifosi e abbonati, che avranno uno sconto che coincide in pratica con il costo dell'abbonamento.

Esattamente 96 euro l'anno, che sono non casualmente i costi che si pagano per sottoscrivere l'abbonamento. Sosteniamo la squadra, ma soprattutto i tifosi che sono l'anima della società".