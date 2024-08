Annunciate le date del 49º concorso nazionale di chitarra "Giovanni Ansaldi"

Fervono i preparativi per il 49º concorso nazionale di chitarra "Giovanni Ansaldi".

Con l’apertura del bando da parte della provincia di Cuneo che gli organizzatori ringraziano nella persona del presidente Luca Robaldo, la macchina organizzativa si è ufficialmente messa in moto.

"La manifestazione musicale, ideata dal sacerdote moregalese, che fece dell’arte musicale strumento del proprio ministero tra i giovani-, spiegano dalla ONLUS "Cordero Lanza di Montezemolo" ente promotore dell’iniziativa - ha riscosso sempre grande adesione da tutta Italia e i premiati della categoria principale, quella dei concertisti, si sono sempre inseriti in breve tempo come docenti in importanti conservatori musicali".

Una manifestazione molto attesa riservata ai migliori studenti diplomati delle scuole musicali che prevede l’esecuzione perfetta di opere molto impegnative dei brani dei più qualificati compositori.

Le date sono già fissate al 25, 26, 27 aprile del 2025 e coinvolgeranno diversi centri del Monregalese: Roburent, Pamparato, Montaldo Mondovì e Torre Mondovì che ospiteranno anche gli esami, oltre i saggi e la cerimonia di premiazione.

L’evento sarà presentato pubblicamente già nel mese di dicembre.