Bra, il Comune utilizzerà le notifiche digitali

Un altro passo del Comune di Bra verso la digitalizzazione. A partire dal mese di settembre, infatti, inizierà anche sotto la Zizzola il ricorso alle notifiche digitali mediante la piattaforma SEND. Inizialmente il processo interesserà le sanzioni al codice della strada, per poi progressivamente estendersi ai diversi settori dell’amministrazione comunale, anche sulla scorta del potenziamento dei gestionali finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le notifiche sono comunicazioni a valore legale emesse in via ufficiale da un'amministrazione pubblica, come esiti di pratiche amministrative o rimborsi, multe e avvisi di accertamento di tributi. Oggi la notifica avviene tramite diversi sistemi: con la consegna tramite messi comunali o ufficiali giudiziari, attraverso messaggi di posta elettronica certificata, con il recapito di atti giudiziari e raccomandate per il tramite del servizio postale. Con la nuova piattaforma SEND, invece, il processo si digitalizza e si potranno ricevere le notifiche attraverso diversi canali telematici secondo le proprie preferenze, con minori possibilità di smarrimento.

Nella sostanza, la piattaforma gestirà per conto del Comune di Bra la notifica degli atti che l’amministrazione deciderà di affidargli. Se si possiede un indirizzo di posta elettronica certificata e si è iscritti nei registri pubblici dei domicili digitali quali INI (imprese), INAD (cittadini), IPA (pubbliche amministrazioni), le notifiche verranno comunicate sull’indirizzo PEC, che fungerà da link per l’accesso alla piattaforma SEND. In assenza di una PEC (o anche in aggiunta), sarà possibile ricevere un messaggio sull’app IO, al proprio indirizzo e-mail o tramite SMS. Sarà sufficiente accedere con il proprio SPID (servizio pubblico di identità digitale) o con la propria carta d’identità elettronica (CIE) alla piattaforma delle notifiche digitali (link https://notifichedigitali.pagopa.it/cittadini) per indicare il canale di contatto preferito. Inoltre, la piattaforma consente anche di delegare altri soggetti a ricevere le notifiche, andando così a potenziare il canale di distribuzione digitale delle informazioni, oltre ad integrarsi con il sistema PagoPA per il pagamento di eventuali transazioni (es. multe o tributi).

Se non viene indicato alcun recapito, o non si accede al documento inviato attraverso SEND entro i tempi indicati nella notifica, ovvero non si dispone di alcun strumento digitale, si continuerà a ricevere le notifiche tramite raccomandata cartacea, con la possibilità di potersi recare in un qualsiasi ufficio postale per la stampa del documento inviato dal Comune di Bra.

A seconda del tipo di sevizio richiesto (notifica digitale, notifica postale oppure stampa del provvedimento), il sistema prevede costi diversificati; ad esempio, se il cittadino ha la possibilità di ricevere la corrispondenza in maniera totalmente digitale (SEND), il costo sarà pari a 9,24 euro. In caso contrario, andranno a sommarsi le spese legate al sistema postale tradizionale.

“Al momento -spiegano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Polizia locale Luciano Messa, verrà effettuata in forma digitale solo una parte delle notifiche amministrative, ma con il tempo il numero di comunicazioni elettroniche è destinato a crescere fino ad arrivare alla totalità entro il 2026, come previsto dalla normativa vigente”.