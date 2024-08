Al circolo degli industriali di Confindustria Cuneo si presenta il memoir "Anna e il cioccolato"

Non poteva che essere il circolo degli industriali di Confindustria Cuneo la sede prescelta per la prima presentazione assoluta di “Anna e il cioccolato”, il memoir, fresco di stampa ed edito da Gribaudo Editore, che racconta il percorso imprenditoriale e personale del fondatore dell’azienda “Nutkao” di Govone.

Venerdì 13 settembre alle 17, in via Bersezio 9 a Cuneo il pubblico presente avrà modo di scoprire la straordinaria storia di un imprenditore che ha trasformato la sua passione in un impero internazionale nel settore del cioccolato. Il volume ripercorre non solo la vita di Braida, un uomo comune con un sogno, ma anche come, grazie a un insieme di coraggio e determinazione, egli sia riuscito a costruire una delle aziende più consolidate e rispettate nel panorama del settore dolciario.

“Anna e il cioccolato” si presenta come una narrazione avvincente che intreccia esperienze personali e la storia imprenditoriale di Braida, offrendo un ritratto ricco di aneddoti e momenti cruciali del suo viaggio.

Durante la presentazione, Giuseppe Braida dialogherà con Giuliana Cirio, Direttore Generale di Confindustria Cuneo, per condividere dettagli e curiosità sul libro, rispondere a domande e coinvolgere il pubblico in un’analisi del suo percorso imprenditoriale, segnato da successi e sfide nel contesto imprenditoriale italiano e internazionale.

Una testimonianza viva che incoraggia tutti a perseguire i propri sogni con determinazione e passione, rappresentando un modello da seguire per chiunque desideri affrontare la sfida dell'imprenditoria.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.confidustriacuneo.it/calendario .