Alba in movimento per i prossimi eventi in rampa di lancio: Corri sotto le torri e tra due mesi l'Ecomaratona

Dopo la pausa estiva e al termine delle vacanze gli albesi, e non solo, ritroveranno come consuetudine e per la sedicesima volta la festa di Corri sotto le torri, la gioiosa e fortunata manifestazione sportiva/evento al via nel weekend 15 settembre 2024.

L'allegria e le sorprese non mancheranno, partecipando di corsa, oppure al cammino con Alba nel cuore anche con il proprio cane.

Per gli under 14 speciale scuole e una partenza dedicata e con iscrizione gratuita. Una mattinata in movimento lungo i viali, le vie e le piazze della città imbandierata a festa, seguiti come sempre da tanti spettatori e curiosi.

Grande apertura, in uno spettacolo di colori e ritmo, con la Banda G.Gabetti di La Morra, e i Tamburini del Borgo Brichet diretti dai Timbales, e poi Esquina Caliente, Titans Cheerleaders, Wonder Woman, Ginnastica Alba e i Borghi Albesi nella sfida goliardica delle cento bottiglie. E poi DJ set e in piazza del Duomo si balla!

Il neo sindaco di Alba Alberto Gatto riceve il pettorale nunero 1 insieme all'assessore allo sport Davide Tibaldi con il numero 2, già pronti e attesi al via domenica 15 settembre.

Le iscrizioni, adulti (corsa e camminata) sono in prevendita con ritiro immediato del pettorale numerato, presso i punti vendita autorizzati;Spazio Conad, Fruttero Sport, Decathlon, Ente Turismo, Zoolandia.

Sabato pomeriggio 14 settembre, "Aspettando Corri sotto le torri" in piazza del Duomo dove sarà allestito anche un Punto Iscrizioni ufficiale. Gli ultimi pettorali rimasti e per tutti gli under 14 si raccoglieranno come di consueto la domenica mattina in piazza Garibaldi, prima della partenza e gustando un corroborante Welcome Coffee Rossini.

Tutte le informazioni per Corri sotto le torri Alba nel cuore, il percorso, il regolamento e le iscrizioni si possono trovare sul sito: www.triangolosport.it

DUE MESI ALL'ECOMARATONA! Prosegue intensa anche la preparazione della quindicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba in programma domenica 27 ottobre 2024, gara inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba e ripropone agli atleti gli apprezzati servizi, pacchi gara, ristoro finale delle scorse edizioni La Grande Maratona delle Langhe si svolge su percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa al cospetto di due lunghe distanze che caratterizzano questa gara di 42 e 21 Km per atleti agonisti.

Il programma ripropone inoltre la coinvolgente Relay Marathon 42K, una staffetta in team di 4 partecipanti, anche non tesserati, e le cui iscrizioni giunte sono in incremento. Completano l'offerta outdoor anche due interessanti camminate.

A due mesi dal via, sono già pervenute numerose iscrizioni, da diversi gruppi in arrivo da Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Giappone, oltrechè da numerose regioni italiane.E' previsto un numero massimo di partecipanti, chi fosse interessato è invitato a non tardare, le iscrizioni potrebbero essere chiuse anzitempo. Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni online si possono trovare sul sito www.triangolosport.it