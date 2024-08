Presentato il 10° Trofeo Balocco CRF Città di Fossano, 2° Memorial Aldo e Alberto Balocco [VIDEO]

Dal 6 all'8 settembre Fossano ospiterà il 10° Trofeo Balocco CRF Città di Fossano, 2° Memorial Aldo e Alberto Balocco. Una tre giorni di calcio allo stadio “Angelo Pochissimo” che coinvolgerà ben venti squadre di esordienti: 16 aquadre professionistiche e quattro dilettanti della Granda. Per la prima volta ci sarà anche la compagine femminile della Juventus Women.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina, venerdì 30 agosto, nella sala consigliare del Comune di Fossano. Al tavolo dei relatori il sindaco Dario Tallone, il senatore Giorgio Bergesio che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale, il presidente dell'asd Fossano Calcio Gianfranco Bessone, il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, e Diletta Balocco, figlia e nipote di Alberto e Aldo Balocco, oggi in azienda nel ruolo di Business Development Manager.

Ad aprire i lavori il primo cittadino Tallone: “È uno dei tornei nazionali più importanti che darà a Fossano una grande visibilità. Grazie alla famiglia Balocco e alla Fondazioen Crf che sponsorizzano questo importante torneo. Da parte dell'amministrazione comunale sono stati stanziati 30 mila euro di contributi straordinari. Il mondo sportivo a livello comunale è importante e, come amministrazione, abbiamo in mente e in progetto il lavoro su infrastrutture a servizio di tutti gli sport”.

Un torneo con un grande valore tecnico ma non solo. È importante il risvolto sociale ed economico verso le società dilettantistiche e il territorio intero. Lo ha sottolineato bene Gianfranco Bessone, presidente asd Fossano Calcio: “Parliamo di un evento che movimenterà oltre 400 atleti, abbiamo occupati sei alberghi. Il beneficio lo raccoglie anche il territorio . Il prossimo fine settimana a Fossano ci sarà il gotha del calcio italiano, avremo il campionato di serie A nella categoria 2012, con un grosso afflusso di pubblico. Che vinca il migliore. Si inizia venerdì alle ore 16 per terminare domenica alle 18”.

Le squadre partecipanti

Nel girone A, Bologna, Fiorentina, Roma, Pisa e Fossano.

Nel girone B, Juventus, Cuneo, Parma, Como e Atalanta.

Nel girone C, Genoa, Empoli, Salice, Napoli e Torino.

Nel girone D, Napoli Nord, Inter, Juventus Women, Sampdoria e Monza

La rilevanza territoriale del torneo è stata rimarcata anche dalla consigliera provinciale Simona Giaccardi e dall'assessore allo Sport Danilo Toti.

La famiglia Balocco è stata più volte citata nel corso della conferenza stampa. Entro fine settembre verrà anche intitolato un nuovo campetto alla memoria di Aldo e Alberto.

“Oltre che grandi imprenditori, mio padre Alberto e mio nonno Aldo erano grandi appassionati di sport – ha commentato Diletta Balocco -. Mio padre in particolare era molto appassionato di calcio e sarebbe fiero di questo trofeo e dell'intitolazione. Per noi di Balocco il valore dello sport è fondamentale. È importante che a quell'età si parli ai ragazzi dei valori di sacrificio, costanza e lavoro di squadra”. E aggiunge: “Sono poi felice che sia stata inserita una squadra femminile, in quanto grande sostenitrice dei piccoli passi che cancellano gli stereotipi, a partire dal mondo dello sport e in quello del lavoro”.

Il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero: “La città sarà aperta e pronta ad accogliere giovani atleti, famiglie e turisti. Sabato e domenica avremo anche lo Sbaracco”.

Ha chiuso gli interventi il senatore Bergesio: “Questo trofeo è il connubuo vincente tra sport, commercio e attività di ristorazione, nel ricordo di due persone eccezionali, Aldo e Alberto Balocco”.