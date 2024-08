A33 Asti-Cuneo: da domani al via il nuovo sistema di pedaggio Free-Flow

Da domani prende avvio sulla A33 Asti-Cuneo il nuovo sistema Free Flow che consente l’esazione del pedaggio dei veicoli in transito senza soste né rallentamenti alle barriere. L’impiego di questa nuova tecnologia porta con sé vantaggi da molteplici punti di vista, sia in termini di riduzione dei tempi di percorrenza, garantendo una viabilità più scorrevole, sia a livello di impatto ambientale, limitando

l’inquinamento atmosferico e acustico.

Notevoli, inoltre, sono le ricadute positive in termini di sicurezza, in quanto il sistema riduce drasticamente la possibilità di code improvvise in prossimità dei caselli, una delle principali cause di incidenti sulle autostrade.

L’attivazione del sistema Free Flow sulla Asti-Cuneo è un processo graduale che coinvolge in questa prima fase i quattro portali compresi tra gli svincoli Asti (Rocca Schiavino) e Castagnito (Alba est).

Sono previste agevolazioni, tra cui la gratuità delle percorrenze locali di Alba (tangenziale), di Asti (tratto Asti-Isola d’Asti) e del tratto Roddi-Alba ovest per chi, transitando sotto il portale 6, si recherà al polo ospedaliero passando sotto il portale H (posizionato lungo la viabilità di accesso all’ospedale) e viceversa. Per visualizzare la mappa, il posizionamento dei portali e la loro progressiva attivazione è possibile visitare questa pagina.

Come si paga

I veicoli dotati di un dispositivo di telepedaggio verranno automaticamente riconosciuti dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo le condizioni concordate con il fornitore del servizio. Chi non dispone di tale dispositivo potrà regolarizzare la propria posizione presso alcuni sportelli fisici situati ad Alba, Asti, Castelletto Stura (Cuneo), Cherasco e Sant’Albano oppure accedendo online alla piattaforma dedicata, entro 15 giorni dall’avvenuto transito, registrandosi al sistema Conto Targa o come utente occasionale.

Agevolazioni e scontistiche

Tutti gli utenti che attiveranno un contratto di telepedaggio relativo alla rete autostradale italiana con uno dei fornitori aderenti all’iniziativa avranno diritto a uno sconto del 25% sul pedaggio, sino al 31 dicembre 2025, per ogni transito effettuato sulla tratta coperta dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo. Per poter usufruire di tale scontistica gli utenti non devono essere titolari di un contratto di telepedaggio attivo alla data del 4 agosto 2024.

Coloro che attiveranno un Conto Targa riceveranno uno sconto del 20% sul pedaggio di ogni transito effettuato sulla tratta interessata dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo sino al 31 dicembre 2025.

La tecnologia

Basato sulla soluzione tecnologica S*GATE messa a punto da SINELEC, società tecnologica del Gruppo ASTM, il sistema di pedaggio Free Flow consente il pagamento senza alcuna sosta o rallentamento alle barriere, semplicemente passando sotto alcuni portali posizionati lungo la tratta che registrano il transito dei veicoli e permettono il pagamento dell’effettivo tratto percorso.

Grazie all’utilizzo combinato di AI e del tracciamento 3D dei veicoli applicato all’analisi real-time dei flussi video, il sistema garantisce il massimo livello in termini di precisione e rilevamento. Il funzionamento dei portali prevede il rilevamento delle targhe dei veicoli in transito, per poi trasmettere i dati ad un sistema centrale che determina il costo del pedaggio e identifica le modalità di pagamento, che sono differenziate e facilitate. Il Free Flow è un sistema di pagamento “pay-per-use”, che si basa sulla suddivisione dell’autostrada in tratte, ognuna delle quali prevede un pedaggio, consentendo ai viaggiatori il pagamento del percorso effettuato.

Per maggiori informazioni: https://www.asticuneo.it/