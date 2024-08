Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa contro un muro sulla statale 28 a Garessio. Tre gli occupanti che, all'arrivo dei soccorsi, erano già autonomamente fuori dal veicolo; non dovrebbero essere quindi in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco di Garessio per la messa in sicurezza, oltre all'emergenza sanitaria.