Pagno in lutto per la scomparsa di Mauro Valla, imprenditore di 64 anni

Un anno fa la diagnosi del tumore. Si è spento a 64 anni Mauro Valla, noto imprenditore di Pagno.

Titolare della cooperativa agricola Valla Escavazioni, era specializzato in impiantistica nei frutteti: moltissimi gli agricoltori del Saluzzese che si rivolgevano a lui per la messa a dimora dei pali.

Come il papà Pierin, da oltre 40 anni aveva l'appalto per lo sgombero neve in Valle Bronda.

Era inoltre un grande appassionato nella ricerca e raccolta di funghi.

Lascia la moglie Rossella, i figli Marta, Marco con Stefania e Claudia con Emanuele, la sorella Laura con Anselmo, il fratello Nicola, i nipoti uniti ad amici e parenti tutti.

La famiglia Valla in paese è molto conosciuta per la gestione del bar Marmadia, punto di aggregazione di tanti pagnesi, oggi portata avanti dal figlio Marco con Stefania.

Il cordoglio del sindaco di Pagno Nico Giusiano: “Era un amico, un vicino di casa, ci conosciamo da sempre. Perona gentile e disponibile. Anche nella malattia è stato forte fino all'ultimo. Rivolgo, da parte mia, dell'amministrazione e dei dipendenti tutti, le più sentite condoglianze alla famiglia. E anche un grazie perchè si è sempre dato da fare per la comunità. Metteva a disposizione le attrezzature per i volontari AIB per la sistemazione delle piste forestali in valle Bronda. Ci mancherà”.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della casa del commiato Calosso e Demaria di Saluzzo. I funerali saranno celebrati domenica 1° settembre alle 16 nella Parrocchia Ss. Pietro e Colombano di Pagno dove questa sera, sabato 31 agosto alle 20, sarà recitato il rosario.