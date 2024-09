Solana potrebbe faticare a mantenere i 130 dollari, e questa nuova meme coin sembra un’alternativa migliore

Negli ultimi tempi, Solana (SOL) ha faticato a mantenere il valore di $140, subendo un calo significativo del 25% circa in appena un mese. Questo declino ha sollevato dubbi sulla capacità di SOL di superare le sfide attuali e mantenere la fiducia degli investitori.

Al contrario, una nuova meme coin, Base Dawgz, sta rapidamente attirando l'attenzione del mercato. Con la conclusione della sua prevendita, che ha raccolto più di 3,2 milioni di dollari, Base Dawgz rappresenta un'interessante alternativa per gli investitori in cerca di nuove opportunità. Scopriamo di più su queste due realtà.

La situazione attuale di Solana

Negli ultimi trenta giorni, Solana (SOL) ha subito un calo del 3%, scivolando sotto il valore di $140 e generando preoccupazioni tra gli investitori. Questo declino è ulteriormente evidenziato dal fatto che il prezzo di SOL è ora al di sotto delle sue medie mobili chiave: la media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) e la media mobile semplice a 50 giorni (SMA).

Il 27 agosto, SOL è sceso al di sotto di entrambe, dopo un tentativo fallito di stabilizzarsi sopra questi livelli cruciali. Attualmente, l’EMA a 20 giorni si attesta sui $147,72 e la SMA a 50 giorni è a $155,74, mentre il prezzo di SOL è di $139,26.

In una fase di tendenza ribassista, queste medie mobili funzionano come barriere di resistenza. La difficoltà di SOL a superare queste medie indica una crescente pressione di vendita, rendendo complicato per il prezzo rompere al di sopra di tali livelli.

Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) di SOL, che è sceso a 40,89 e mostra una tendenza al ribasso, conferma una bassa pressione di acquisto. Questo suggerisce che gli investitori sono più inclini a vendere che ad acquistare, accentuando ulteriormente il trend negativo.

La previsione dei prezzi di SOL è incerta, con il sentiment ribassista che potrebbe spingere il valore verso livelli inferiori, con potenziali target fissati a $135 e, in caso di ulteriore declino, a $130. Questa situazione evidenzia le difficoltà per Solana nel mantenere un valore stabile, rendendola meno attraente per gli investitori in cerca di stabilità a breve termine.

Perché Base Dawgz è la migliore alternativa

Base Dawgz si sta affermando come una promettente alternativa a SOL, con la sua prevendita che si è conclusa il 30 agosto 2024, raccogliendo poco più di 3,2 milioni di dollari in poco più di due mesi. Questo successo indica un forte interesse e un crescente supporto per il progetto, che ha dimostrato una notevole capacità di attrarre investimenti importanti.

Un aspetto distintivo di Base Dawgz è la sua strategia multi-chain, che consente al token DAWGZ di essere scambiato su cinque importanti reti: Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Questa flessibilità offre agli investitori l'accesso a un'ampia gamma di ecosistemi, aumentando la liquidità e la visibilità del token in diversi ambienti di trading. La possibilità di operare su più piattaforme è un vantaggio considerevole rispetto a Solana, che ha attualmente difficoltà a mantenere il suo valore in un mercato volatile.

In aggiunta, la campagna “Be Social for Airdrop” di Base Dawgz ha catturato l'attenzione della community, incentivando l'engagement attraverso la creazione e la condivisione di contenuti sui social media. Gli utenti guadagnano punti per ogni post virale, che possono essere successivamente convertiti in token DAWGZ, creando così un'interazione attiva e un incremento dell'interesse intorno al progetto.

La tokenomica è progettata per supportare una crescita sostenibile, con il 20% dell’offerta totale destinato alla prevendita di Base Dawgz e una parte equivalente per lo staking e la liquidità. I piani futuri includono listing su DEX e CEX, che sono fondamentali per garantire una solida base di trading e ulteriori opportunità di crescita. Con il lancio previsto su DEX il prossimo 4 settembre e un forte sostegno da parte della community, Base Dawgz si configura come una scelta allettante per gli investitori in cerca di nuove opportunità nel mercato delle criptovalute.

Come comprare Base Dawgz: ultimi giorni

La prevendita di Base Dawgz si è conclusa il 30 agosto 2024, offrendo un’ultima opportunità per acquistare i token DAWGZ a un prezzo scontato. Ma gli sviluppatori hanno concesso ancora qualche giorno per acquistare il token prima del linting ufficiale.

Per farlo, basta visitare il sito ufficiale del progetto e seguire le istruzioni per acquistare il token. Gli investitori possono anche partecipare alla campagna “Be Social for Airdrop” per guadagnare ulteriori token. DAWGZ sarà disponibile su un exchange decentralizzato (DEX) a partire dal 4 settembre alle 17:00 CET.

