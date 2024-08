Il festival Profondo Umano è un rito imperdibile tra spettacoli, cinema e concerti

Il Profondo Umano Festival di Alba, giunto alla sua quarta edizione, si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura. Presentato ieri, venerdì 30 agosto, nella sala consiliare Teodoro Bubbio del Comune di Alba, il festival di quest'anno si intitola “Arcani Sensi - La vita e i suoi riti” e propone un variegato programma di eventi che spaziano dagli spettacoli teatrali alle conferenze, dalle passeggiate nella natura alle proiezioni cinematografiche, dalle presentazioni di libri ai concerti.

Il tema centrale di questa edizione è il rito, esplorato in tutte le sue sfaccettature: come strumento di trasformazione personale, generatore di legami, fonte di riflessione e interpretazione della realtà, ma anche come attivatore dei nostri sensi, sia fisici che interiori.

La conferenza stampa, introdotta dal presidente dell’Associazione Corale Intonando, Francesco Cordero, è stata un'occasione per approfondire i vari appuntamenti in programma, grazie anche al contributo del team di giovani organizzatori composto da Francesco Zabaldano, Francesco Occhetto, Ester Marello, Agata Scarsi e Noemi Beccaria. “Il tema del rito è presente in ogni appuntamento, ogni evento è stato progettato per favorire la ricerca interiore attraverso l’approfondimento in diversi campi”, ha spiegato Francesco Occhetto.

Il festival vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo come Vito Mancuso, teologo di fama, Maria Rita Parsi, psicologa e scrittrice, e Ines Testoni, esperta di tanatologia. Il programma include anche una performance della poetessa Patrizia Valduga, accompagnata dal bandoneonista Daniele Di Bonaventura, e una rappresentazione teatrale dal titolo “Dormono sulle colline” della Compagnia del Teatro degli Acerbi, che offrirà un’esperienza coinvolgente e unica per il pubblico.

Non mancheranno momenti dedicati al cinema, con la proiezione della Trilogia del Mondo del regista Remo Schellino. Durante la conferenza, Schellino ha spiegato che la trilogia rappresenta un ciclo di vita, un cerchio che si chiude, ( venire-stare-andare ): “Ho attinto dal vissuto di molte persone competenti sul tema, che hanno arricchito la mia prospettiva. Ad esempio, ho intervistato Folco Terzani, figlio di Tiziano, che mi ha parlato di come la fine non sia mai davvero una fine”.

Questa sera, si terrà la prima del film "Onde di terra" di Andrea Icardi, con Paolo Tibaldi, presso la Cantina Terre del Barolo a Castiglion Falletto, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. "È il film che da tempo volevo realizzare e sono felice del risultato ottenuto. L’opera è ambientata nel 1973. Io interpreto il ruolo di Remo, un giornalista che si impegna a trovare una moglie per l’amico Amedeo, un analfabeta che vive in alta Langa e lavora come contadino. Poiché Amedeo non sa scrivere, lo faccio al posto suo, instaurando uno scambio epistolare appassionato con Fulvia, una ragazza calabrese di Brancaleone, paese dove Cesare Pavese fu confinato negli anni Trenta”, spiega Tibaldi.

Gli amanti della natura potranno partecipare a tre passeggiate arricchite da interventi letterari, musicali e gastronomici, creando così un connubio unico tra cultura e paesaggio.

Quest'anno, il festival celebra anche il 40° anniversario di “...Aspettando Natale”. Una serie di appuntamenti musicali è stata integrata nel programma, illustrati da Franco Viglino, direttore del coro. Le esibizioni esploreranno il tema del rito attraverso opere di compositori come Britten, Mendelssohn e Mozart, concludendo con il concerto-spettacolo “In volo su Hogwarts” proposto dal Coro Giovanile dell’Associazione Corale Intonando.

La presentazione si è conclusa con l'intervento del sindaco di Alba, Alberto Gatto, che ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile il festival, riservando un elogio speciale ai giovani “che sanno mettersi in prima fila e affrontare temi profondi”.

Dopo la conferenza stampa, è stata inaugurata la mostra “Essenza Rituale” delle artiste Cristina Saimandi e Martina Gagliardi, curata da Francesca Carbone, fondatrice di Gart arte contemporanea con sede a Neive. La mostra è ospitata nella suggestiva cornice del Coro della Maddalena, e le installazioni di Saimandi e Gagliardi trasformano lo spazio in un percorso sensoriale che, prima di tutto, stimola l’udito per preparare il visitatore a un’esplorazione nella ritualità dell’essere umano. L’esposizione sarà visitabile fino al 22 settembre con ingresso gratuito.

Profondo Umano è organizzato dall'Associazione Corale Intonando con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Città di Alba; in collaborazione con Città di Alba, Fondazione CRC, Banca d’Alba, Diocesi di Alba, Consulta Volontariato Alba, Pio Cesare, Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, La Morra eventi e turismo, People, Gara, AcaDemy, Paesi Tuoi, Terziario Donna Alba, Comune di Treiso, Stampatello, Davide Braida, Terre del Barolo.



Programma completo degli eventi del Festival Profondo Umano "Arcani Sensi - La vita e i suoi riti":

Film

Sabato 31 agosto, ore 21.00, presso la Cantina Terre del Barolo di Castiglion Falletto

Proiezione in anteprima del film “Onde di terra”, regia di Andrea Icardi

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti



Mercoledì 4 settembre, ore 21.00, presso il Cinema Moretta di Alba

“Venire al mondo - Le levatrici del ‘900”, regia di Remo Schellino

Costo biglietto euro 5, acquistabile su Ticket.it oppure presso la Libreria La Torre, via V. Emanuele II, 19G ad Alba



Mercoledì 11 settembre, ore 21.00, presso il Cinema Moretta di Alba

“Stare al mondo - Per scelta o per destino”, regia di Remo Schellino

Costo biglietto euro 5, acquistabile su Ticket.it oppure presso la Libreria La Torre, via V. Emanuele II, 19G ad Alba



Mercoledì 18 settembre, ore 21.00, presso il Cinema Moretta di Alba

“Andare all’altro mondo - Riti, credenze, pensieri e conversazioni” regia di Remo Schellino

Costo biglietto euro 5, acquistabile su Ticket.it oppure presso la Libreria La Torre, via V. Emanuele II, 19G ad Alba

Conferenze

Venerdì 6 settembre, ore 21.00, nel Santuario Natività di Maria Santissima di Mussotto d’Alba

Presentazione del libro “Politica come tempo opportuno” di Noemi Beccaria, in dialogo con Duilio Albarello e Maurizio Marello



Giovedì 12 settembre, ore 21.00, nel Teatro Sociale G. Busca di Alba

“Come risacralizzare il cosmo. La scomparsa e la rinascita dei riti” con il teologo Vito Mancuso

Costo biglietto euro 10, acquistabile su Ticket.it oppure presso la Libreria La Torre, via V. Emanuele II, 19G ad Alba



Sabato 21 settembre, ore 17.30, nella sala conferenze della Banca d’Alba

“La morte: il totem rituale e le sue interpretazioni” con Ines Testoni, psicologa e direttrice del Master in Death Studies & The End of Life dell’Università di Pavia

L’ingresso è gratuito



Martedì 24 settembre

ore 10.00 riservato alle scuole superiori albesi, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Alba

ore 21.00 per tutta la cittadinanzanel Teatro Sociale G. Busca di Alba

“Una nuova religione nell’epoca del digitale” con la psicologa Maria Rita Parsi

Costo biglietto euro 10, acquistabile su Ticket.it oppure presso la Libreria La Torre, via V. Emanuele II, 19G ad Alba



Giovedì 26 settembre, ore 21.00, nella sala conferenze della Banca d’Alba

“Il lavoro come rito e le organizzazioni come luoghi di comunità” con il filosofo del lavoro Alessandro Donadio

L’ingresso è gratuito





Camminate

Venerdì 13 settembre, ritrovo alle 20.45 in via Mombirone con arrivo presso il Santuario di Mombirone - Canale

“Sensi soprannaturali” - omaggio a Cristina Campo

Musicisti: Gianluca Allocco al violino, Valter Protto alla tastiera e Luciano Fava al basso

Camminata adatta a tutti, costo partecipazione euro 5, prenotazione obbligatoria a: info@intonando.com



Sabato 14 settembre, dalle 16.30, a La Morra

“Camminata di… salute!”

2h 30’ di camminata adatta a tutti, costo partecipazione euro 10 a persona, gratuito bambini 0-12 anni, prenotazione obbligatoria a: info@lamorraturismo.it - Tel. 0173/209664 WhatsApp



Domenica 22 settembre, ritrovo alle 17.15 in piazza San Carlo con arrivo al Santuario Madonna dei Boschi - Vezza d’Alba

Un rituale per l’equinozio “Una passeggiata letteraria nella natura”, con percorso a cura di Ettore Chiavassa

Camminata adatta a tutti, costo partecipazione euro 5, prenotazione obbligatoria a: info@intonando.com





Spettacoli

Venerdì 20 settembre, ore 21.00, nel Teatro Sociale G. Busca di Alba

“Uno strato di buio uno di luce”, voce recitante Patrizia Valduga accompagnata al bandoneon da Daniele Di Bonaventura

Costo biglietto euro 10, acquistabile su Ticket.it oppure presso la Libreria La Torre, via V. Emanuele II, 19G ad Alba



Sabato 28 settembre ore 19.00 e 21.00 e domenica 29 settembre ore 7.00, presso il cimitero di Treiso

“Dormono sulle colline - Narrazione in vita dei nostri antenati” con la Compagnia - Teatro degli Acerbi, musiche dal vivo di Tiziano Villata, regia di Fabio Fassio

Costo partecipazione euro 10, prenotazione obbligatoria a: info@intonando.com Concerti



Venerdì 11 ottobre, ore 21.00, nel Santuario della Natività di Maria Santissima di Mussotto d’Alba

“Vesper and ceremony”: “Adspice Domine” Felix Mendelssohn, “A Ceremony of Carols” Benjamin Britten

Coro dell’Associazione Corale Intonando, direttore Franco Biglino

Ingresso gratuito



Domenica 27 ottobre, ore 21.00, nel Santuario della Natività di Maria Santissima di Mussotto d’Alba

“Vecchie canzoni popolari del Piemonte” di Leone Sinigaglia, con Luciano Fava al basso e Valter Pronto al pianoforte

Ingresso gratuito



Domenica 8 dicembre, ore 21.00, nella Chiesa di San Domenico di Alba

“Requiem kv 626 per soli, coro e orchestra” di W.A. Mozart

Coro e Orchestra dell’Associazione Corale Intonando, direttore Franco Biglino

Ingresso gratuito



Domenica 15 dicembre, ore 21.00, nel Teatro Sociale G. Busca di Alba

“In volo su Hogwarts”, Coro Giovanile dell’Associazione Corale Intonando, direzione e pianoforte Franco Biglino

Ingresso gratuito



È possibile scaricare il programma completo dal sito del festival: www.profondoumano.it