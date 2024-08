L'orchestra più longeva della provincia di Cuneo compie 50 anni: l'11 settembre a Bra grande festa per i Braida

L’Orchestra I Braida quest’anno festeggia i 50 anni di attività musicale, con una longevità che non ha eguali in provincia di Cuneo. L'evento sarà celebrato mercoledì 11 settembre alle 21.30 in piazza Giolitti a Bra, dove è nata la Band.

Da un incontro casuale tra musicisti braidesi nel 1974 si forma a un gruppo musicale per alcuni mesi senza un nome. Poi nasce una idea: Orchestra Fantasia I BRAIDA. In effetti i fondatori sono di Bra o lavorano a Bra: Domenico (Niki) Fasano – Batterista Paolo Milanesio – Sax Elio Cortese – Cantante e chitarrista Piero Boffa – Tastierista e fisarmonicista

L’inizio è un po’ timoroso, ma l’amicizia spinge il gruppetto ad allietare sagre, feste coscritti, pranzi di nozze e aziendali, balli pubblici (Balli Messa a Bra), e successivamente le più famose sale da ballo piemontesi/liguri. L’evoluzione continua con progressivi cambiamenti/sostituzioni in orchestra.

Nel 1980 si aggiunge il giovane clarinettista-sax braidese Renzo Bongiovanni, seguito nel 1985 dal bassista Massimo Baldi e nel 1989 dalla sorella Laura Baldi (fino al 1994) di origini braidesi. Nel 1990 il batterista braidese Bruno Milanesio sostituisce Niki Fasano ed il sestetto è al completo.

Addirittura nel 1995 si forma il “BRAIDA Fans Club” che segue anche in pullman i vari spostamenti dell’Orchestra. Dopo una breve collaborazione con la cantante Azzurra Ranieri di Racconigi nel 1994 prende il posto in orchestra la giovanissima braidese Nadia Ternavasio che rimarrà brillantemente fino al 2004.

Una svolta importante avviene nel 1998: 3 elementi formano un altro gruppo e vengono sostituiti dal batterista ROBY PEROTTINO, attuale leader dell’Orchestra, dal bassista Dodo Eandi e dal saxofonista braidese Claudio Panero. Nel 1999 la formazione diventa definitiva con l’inserimento del braidese Pino Taverna al basso e nel 2000 Elio Costa di Carmagnola al sax-clarinetto.

Il nuovo sestetto con gli inossidabili fondatori Piero Boffa ed Elio Cortese prende ulteriore slancio e con la proposta di nuovi repertori il successo cresce, e le serate aumentano. A dare il cambio alla bravissima Nadia subentra la giovane cantante Manola Plafoni di Chiusa di Pesio, che collabora con Roby Perottino per 16 anni e a portare l’orchestra a nuovi successi fin quasi ai giorni nostri.

A poco a poco i fondatori, pur rimanendo sempre vicini all’orchestra vanno in….pensione: Piero nel 2004 ed Elio nel 2006.

L’orchestra che si esibirà l’11 settembre a Bra sarà composta dal serio Claudio Riffero al basso, dal preciso Roberto Lusso alla chitarra, l’estroso Luca Franchin alla fisarmonica, dal polivalente Claudio Maero al sax, la simpatica cantante Valentina Branca, oltre al leader Roby Perottino.

I BRAIDA sono famosi soprattutto in Piemonte/Liguria per il repertorio molto vasto che si adatta ad ogni richiesta. Hanno partecipato a molteplici trasmissioni televisive in TV locali e anche presenti ad eventi musicali a Barcellona e a Tolosa(Famija Piemuntèisa).

Numerosi sono stati i Tour e Crociere organizzate con i fans al seguito. Insieme ad un’altra Band, l’Orchestra I BRAIDA è la più longeva del Piemonte. E’ chiaro che in 50 anni di musica ci sono state diversi lavori discografici con ben 11 produzioni, dapprima in musicassette come: IN RIPRESA(1987) PERSONALITA’(1990) Poi in CD OILIK OILA’(1999) CANSUN BISIORDA (2001), EMOZIONI (2006) TI VOGLIO BENE (2008) 40 ANNI DI SUCCESSI (2014) SOGNANDO E BALLANDO (2016) SORRISO (2018) ESTATE (2019)