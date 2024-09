Autostrada Asti-Cuneo: come si paga e quali sconti sono previsti per chi non dispone del Telepass

Dopo tante discussioni siamo alla fase operativa. A partire da questa mattina, domenica 1° settembre, gli automobilisti abbonati a sistemi automatici di tele-pedaggio (Telepass, per citare quello forse più noto, poi As24, Axxès, Dkv, ToolTickets e UnipolMove) hanno potuto sentire i dispositivi installati a bordo dei propri veicoli emettere il classico "beep" al passaggio sotto i portali automatizzati che la società Asti Cuneo Spa ha installato da mesi lungo le tratte astigiana e albese dell’A33.

Il riconoscimento del veicolo da parte dei portali consentirà alla società di richiedere in modo automatico il pagamento del pedaggio. Questo ovviamente nei casi che non siano ricompresi tra quelli esclusi nelle intese tra concessionario e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. In sostanza, gli utenti di Langhe e Roero non dovranno pagare quando la tratta da loro percorsa sarà quella rappresentata dal percorso della vecchia tangenziale e nemmeno per andare all’ospedale di Verduno; nelle altre eventualità (per chi ad esempio percorre l’autostrada sino a Verduno, ma senza andare in ospedale) o per chi arriva da Asti il pedaggio sarà invece dovuto, nella misura prevista per ogni singola tratta compresa tra portale e portale (qui le tariffe: https://www.asticuneo.it/tariffe-e-pedaggi/).

MA COME SI PAGA

Tutto chiaro e molto semplice per chi è già abbonato a servizi come Telepass. Ma per chi non l’ha?

Le persone che non utilizzano i dispositivi di telepedaggio – si spiega dalla società Asti-Cuneo – potranno pagare online entro 15 giorni dall’avvenuto passaggio attraverso una piattaforma dedicata (qui: https://a33ffpagaonline.astmservice.it/freeflow/), registrandosi al sistema Conto Targa o come utente occasionale. I transiti saranno disponibili nel portale entro le 24 ore successive dall’avvenuto passaggio in autostrada.

Tramite "Pagamenti occasionali" sarà possibile potrai pagare i pedaggi inserendo la targa del veicolo transitato, ma l’operazione andrà ripetuta ogni volta.

Tramite "Pagamento continuativo con Conto Targa" sarà invece possibile ottenere l'addebito automatico continuativo dei pedaggi registrando una sola volta i propri dati e la modalità di pagamento. E' possibile abilitare il Conto Targa dopo aver inserito i propri dati anagrafici e quelli del veicolo.

Tramite "Elenco transiti" sarà inoltre possibile visualizzare i transiti dei veicoli previa registrazione dei propridati.

Un’ulteriore possibilità è quella di regolarizzare il pedaggio presso i punti fisici dislocati sul territorio interessato dal sistema Free Flow. Si tratta dei totem presenti ad Alba di fronte al cimitero e ad Asti in piazza del Palio (qui è possibile pagare tramite bancomat, carte di credito e Satispay), e dell’Info Point attivo alla barriera di Govone dove si può pagare anche in contanti e dove è anche possibile essere supportati nell’attivazione del Conto Targa.

Dal 2 al 30 settembre l’info point di Govone sarà aperto in via straordinaria 7/7, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00. Diversamente il punto è aperto dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) 08:30-12:30/13:00-18:30.

Infine, sempre da oggi, sono attivi Pay Point a Castelletto Stura, Cherasco e Sant’Albano Stura, dove è possibile pagare con bancomat, carte e Satispay.

GLI SCONTI

Asti Cuneo Spa ha previsto alcune scontistiche che avranno validità dalla fino al 31 dicembre 2025, calcolate con frequenza mensile.

Sconto del 25% per chi attiva un contratto di telepedaggio.

Tutti gli utenti che a partire dal 5 agosto 2024 e fino al termine dell’iniziativa prevista allo stato per il 31 dicembre 2025 apriranno un contratto di telepedaggio, relativo alla rete autostradale italiana, con un fornitore di servizi di telepedaggio aderente all’iniziativa, avranno uno sconto del 25% sul pedaggio per ogni transito effettuato sulla tratta interessata dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo e sarà cumulabile ad altre iniziative.

Per poter usufruire di questa agevolazione l’utente non deve essere titolare di un contratto di telepedaggio, relativo alla rete autostradale italiana, attivo alla data del 4 agosto 2024 e dovrà presentare apposito modulo di richiesta di adesione all’agevolazione (qui https://www.asticuneo.it/scontistiche-e-agevolazioni/). Ogni volta che verrà modificata la targa o l’apparato (Pan) dovrà essere nuovamente richiesta l’adesione all’agevolazione in riferimento a tali nuovi targa/apparato (Pan).

Attualmente hanno aderito all’iniziativa gli operatori Telepass Spa, Unipoltech Spa con UnipolMove.

Sconto 20% per chi attiva Conto Targa

Tutti gli utenti che attiveranno un Conto Targa dal 5 agosto 2024 avranno uno sconto del 20% sul pedaggio di ogni transito effettuato sulla tratta interessata dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo.