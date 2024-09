Frana sulla provinciale tra Valdieri e Sant’Anna. La carreggiata parzialmente ostruita dai detriti

E’ atteso l’intervento dei Vigili del Fuoco, con una squadra partita da poco dal Comando di Cuneo, per una prima messa in sicurezza dello smottamento che ha poco interessato un tratto della Strada Provinciale 239 in territorio di Valdieri.

La frana si è registrata tra il capoluogo e località Sant’Anna, due km circa a monte della rotonda per Entracque.

Qui, probabilmente a causa del forte temporale verificatosi in zona, pietre e altri materiali si sono depositati sulla carreggiata, che attualmente è parzialmente ostruita. La frana non ha coinvolto persone né mezzi di passaggio.

Il personale dei Vigili del Fuoco valuterà la possibilità di liberare direttamente il tratto stradale ostruito o se sarà necessario l’intervento della Provincia con propri mezzi d’opera.