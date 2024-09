Cuneo, ancora da convocare la commissione su Caserma Cantore: da oggi il “picchetto” degli Indipendenti

Un picchetto permanente e ininterrotto davanti all’ufficio della Presidenza del Consiglio comunale: è questa l’iniziativa che i due Consiglieri comunali cuneesi degli Indipendenti – Giancarlo Boselli e Paolo Armellini – hanno messo in campo nella mattinata di oggi (lunedì 2 settembre).



A motivare la presa di posizione il ritardo – che i consiglieri quantificano in oltre tre mesi – da parte del Presidente Marco Vernetti nel convocare una commissione consiliare specifica sulla gestione dell’ex infermeria Caserma Cantore

Canone di locazione troppo basso?

Dell’argomento si è parlato, anche, nel Consiglio comunale del mese di luglio (sempre per azione degli Indipendenti).



Per i due consiglieri dirimente è il bassissimo canone annuale di 12.000 euro+IVA (per i soli uffici, 1.980,55 metri quadri di superficie totale) imposto alla Exin Cantore di Dario Dalmasso, a fronte di un costo complessivo per la realizzazione di 2.383.324 euro, di cui 2.000.000 coperti tramite contributo pubblico.



A rispondere era stato il vicesindaco Luca Serale, che aveva sottolineato come il canone di locazione che, oggi, pare basso, al tempo era stato deciso tenendo conto anche del rischio d’impresa e confermata l’intenzione - appunto - di realizzare una specifica commissione.