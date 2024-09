Cuneo, focus sull’Acda in I commissione: il nuovo Cda pronto al confronto

Si terrà mercoledì 4 settembre la riunione della I commissione consiliare nel quale si realizzerà l’incontro tra l’amministrazione comunale di Cuneo e il nuovo consiglio d’amministrazione dell’Acda, la locale azienda dell’acqua. Il consiglio di amministrazione di Acda vede come presidente Livio Quaranta e, come consiglieri, Davide Merlino, Aurelia Isoardi, Chiara Fascioli e Gianluca Serale, assieme al direttore generale Andrea Ponta tutti pronti al confronto che avrà luogo nella sala del Consiglio comunale alle 18.



“Finalmente”, diranno i due consiglieri Indipendenti, che nelle scorse settimane ne avevano richiesto la convocazione a gran voce dopo aver valutato come di molto superiori alle aspettative – vedesi: ingiustificate – le spese realizzate dall’azienda stessa per inserzioni a pagamento, agenzie di comunicazione, sponsorizzazione immagine e comunicazione aziendale: un totale di 405.617 euro negli ultimi due anni e mezzo.



La questione, però, non attiene unicamente agli aspetti della gestione economica della partecipata del Comune. La mancata conferma di Beppe Delfino – rappresentante del gruppo civico Centro per Cuneo, gamba portante della maggioranza Manassero – ad amministratore delegato, votata dall’assemblea dei sindaci del territorio di Acda, nelle scorse settimane ha portato infatti ad alcune frizioni tra le forze al governo della città.



Il dibattito in commissione minaccia, quindi, di svolgersi in acque tutt’altro che calme.