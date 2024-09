La fariglianese Micaela Vietto conquista la finale nazionale di Miss Grand International e vola a Bangkok

Ha conquistato il titolo italiano di Miss Grand International la fariglianese Micaela Vietto e ora rappresenterà l'Italia a Bangkok.

La finale nazionale si è svolta ieri, domenica 1° settembre a Roma, al Teatro 1 di Cinecittà World, con la conduzione di Nathaly Caldonazzo e Beppe Convertini, con la messa in onda su Sky e su canale Italia.

Dopo aver conquistato il titolo di "Miss Grand Internazional Piemonte", lo scorso luglio, Micaela Vietto, 29 anni, italo-brasiliana, che lavora in una nota azienda dolciaria del fossanese, ha affrontato una quarantina di sfidanti provenienti da tutte le regioni d'Italia.

Conquistata la capitale ora, Micaela rappresenterà l'Italia - il prossimo 25 ottobre - a Bangkok dove si terrà la finale mondiale.

"Un grande orgoglio per tutti i fariglianesi. - dice il sindaco Ivano Airaldi - "Nella finale Piemonte e Valle d'Aosta, che abbiamo ospitato nella rinnovata piazza del paese, divenuta per l'evento una speciale passerella, c'era il pienone, segno del grande affetto e stima che tutti abbiamo per Micaela, per sua sorella Anastacia, campionessa europea di Twirling e per la loro famiglia. Tiferemo fino alla fine per lei e continueremo a sostenerla in questa grande sfida".

Nato nel 2013, dall’idea dell’imprenditore thailandese Nawat Itsaragrisil, il concorso Miss Grand International, in pochissimi anni è divenuto uno dei tre show più importanti al mondo, con oltre 14 milioni di followers sui social network. Nello stesso anno il concorso di bellezza si è distinto per aver lanciato una campagna per diffondere un messaggio di pace verso ogni forma di violenza di razza, religione e sesso, promuovendo inoltre opere di beneficenza a favore dei bambini dei tanti paesi colpiti dalla guerra. Il motto del concorso, non a caso, è "Stop the war and violence".