Ciclismo, esordienti: la saviglianese Nicole Bracco trionfa nella classicissima "Alfonsina Strada"

A Castelfranco Emilia, nella giornata di domenica 1° settembre a 100 anni esatti dalla partecipazione di Alfonsina Strada al Grande Giro del 1924, è Nicole Bracco (S.C. Cesano Maderno) che proprio in Maglia Rosa di leader di classifica va ad aggiudicarsi per le esordienti del primo anno il memorial dedicato alla grande professionista di inizio '900. La classicissima per le donne esordienti, nonché ventunesima tappa della prestigiosa competizione del Trofeo Rosa, ha visto la partecipazione di 142 atlete provenienti da tutto lo stivale. Una toccante cerimonia di apertura con la cantata lirica in live del "Nessun Dorma" di Giacomo Puccini ha accompagnato le atlete sulla linea di partenza dando il via ad una competizione dal ritmo serratissimo (velocità media di percorrenza 38,127 km/h) lungo un percorso molto tecnico nelle strade del comune emiliano.





La competizione caratterizzata da numerosi tentativi di allungo è sempre stata controllata e ricucita con grande lucidità dal gruppo delle migliori, le quali sono giunte sul rettilineo d’arrivo compatte giocandosi la vittoria nello sprint finale nel centro storico della città. Nicole Bracco con uno sprint magistrale conclude al quarto posto assoluto nella classifica generale insieme alle colleghe dell'anno maggiore aggiudicandosi di lunghezza la classifica dedicata alle esordienti del primo anno.



Per l'atleta saviglianese, portacolori della squadra brianzola del Cesano Maderno si tratta del tredicesimo successo stagionale che le permette di consolidare di misura il suo primato nella classifica nazionale delle migliori atlete esordienti del primo anno e permettendole di sognare l’ambito riconoscimento dell’oscar tuttoBICI di ciclismo dedicato in classifica unica alla migliore delle atlete le esordienti del primo e del secondo anno.