Viaggiava sul monopattino in stato di ebbrezza, denunciato dalla Polizia Locale di Cuneo

Nel pomeriggio di giovedì 29 agosto un equipaggio del Pronto Intervento della Polizia Locale, distaccato presso la Sezione di Corso Giolitti, è intervenuto in corso Dante, all’intersezione di via Carlo Emanuele III, per la presenza di un cittadino di origine straniera esagitato e in palese stato di alterazione da abuso di alcol. Quest’ultimo, dopo aver minacciato alcuni cittadini di passaggio ha tentato di aggredire un agente e pertanto è stato accompagnato in Comando per l’identificazione. Successivamente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per la mancata esibizione del permesso di soggiorno come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.

Un altro episodio analogo si è verificato nel pomeriggio di venerdì 30 agosto, quando un uomo di origini albanesi è stato fermato alla guida di un monopattino sotto i portici di Corso Giolitti con un tasso alcolico superiore di oltre 5 volte il consentito. Il soggetto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, sanzionato per ubriachezza manifesta, per l'omesso utilizzo della pista ciclabile e per la violazione dell'ordinanza sindacale anti-alcool.

Negli ultimi giorni la presenza degli equipaggi del Pronto Intervento della Polizia Locale è stata ulteriormente intensificata, anche nei turni serali, e le aree sottoposte a controlli sono state ampliate per garantire maggiore sicurezza urbana.