Busca, grande attesa per la nona edizione della Fitwalking Solidale

E’ per domenica 15 settembre l’appuntamento con la nona edizione della Fitwalking Solidale Busca, organizzata dall’omonimo Comitato (Walter Marino, Federica Olivieri, Andrea Pellegrino, Franca Aimar, Lella Flego, Manuela Giuggia), con il circolo Endas Cuneo Centro e in collaborazione con la Città.



Le novità riguardano principalmente i luoghi di partenza e arrivo: il via sarà dato in piazza della Rossa e la bandiera a scacchi sventolerà in piazza Giovanni Paolo II, all'entrata dell'incantevole parco del Maira: “Nell’attesa kermesse – dicono il sindaco Ezio Donadio e l’assessore Diego Bressi che segue l’evento - sarà così particolarmente coinvolto il centro storico. Va sottolineato come questa manifestazione sappia coinvolgere un gran numero di associazioni, che si uniscono per rendere piacevole e coinvolgente una giornata dedicata all’attività sportiva, all’attenzione alla salute, all’ambiente e alla solidarietà. Ringraziamo di cuore tutte le tante persone coinvolte a cominciare dai componenti del comitato organizzatore”.



Sabato 7 settembre "Aspettando la Fitwalking"

Con Assoimprese e Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo si dà vita alla serata "Aspettando la Fitwalking" sabato 7 settembre con lo Sbaracco nel pomeriggio, a partire dalle ore 15,30, gli aperitivi nel centro a partire dalle ore 19,30 e Busca Cabaret a partire dalle ore 21,30 con i comici di Zelig e Colorado.



Durante la giornata di aspettando la Fitwalking ci saranno eventi correlati organizzati dalle varie associazioni di Busca tra cui l'Officina della creatività, organizzata dal Salotto delle Donne e al parco dell'Ingenium (sia il 7 settembre sia il 15 settembre) ci sarà Expo mattoncini, organizzato d da BuscaBricks.



Domenica 15 settembre

Domenica 15 settembre ci si trova tutti in piazza della Rossa a partire dalle ore 9 per il riscaldamento muscolare, ma fin dalle 8 i volontari dei Lions Club Busca e Valli effettueranno lo screening gratuito del diabete per il service Strides. Inoltre, sul percorso la Consulta giovani dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Cuneo effettuerà un servizio di promozione dell'attività fisica per adulti e bambini.



Con l'associazione Voglia di Crescere, che si occupa di sostenere progetti a favore del reparto della Terapia Intensiva Neonatale di Cuneo, la collaborazione è per un contributo all’acquisto di un'ambulanza per il reparto per sostituire quella attualmente in servizio, molto datata. Sempre attiva è anche la collaborazione con l’associazione "La cura nello sguardo".



Sul palo posto di partenza, gli speaker Giangi Giordano e Giulio Botto, insieme con il sindaco e gli amministratori comunali, accoglieranno i partecipanti. La camminata, suddivisa in tre percorsi con distanze diverse, si concluderà in piazza Giovanni Paolo II dove sarà distribuito un ricco pacco gara e dove si potrà proseguire la giornata con l'intrattenimento di Andrea Caponnetto, con il nuovissimo Gioco park e con varie esibizioni delle associazioni sportive cittadine.



Il tutto sarà condito dai food truck che effettueranno il servizio pranzo con hot dog, focacce, gelati e tanto altro (per il pranzo saranno predisposti tavoli, si consiglia di portare plaid o coperte per un pic-nic lungo la camminata sul Maira o nella varie zona verdi della piazza).