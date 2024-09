A Mondovì “Un libro tutto da inventare”

La Biblioteca Civica di Mondovì farà da palcoscenico, il prossimo 7 settembre a partire dalle ore 15.30, di un ricco pomeriggio dedicato ai più piccoli, organizzato non a caso in concomitanza con il Festival Illustrada. L’attrice, regista e insegnante di recitazione Elena Griseri, infatti, proporrà il laboratorio “Un libro tutto da inventare”, in cui verranno lette storie nuove e tradizionali che fungeranno da spunto per la creazione di un libro vero e proprio, con frasi, disegni e collage realizzati dai bambini.

Il libro rimarrà quindi in Biblioteca a disposizione dei giovani lettori, che potranno di volta in volta arricchirlo e modificarlo a piacimento. L’evento sarà seguito da una piccola merenda offerta a tutti i partecipanti e dalla consueta consegna del “libro dono” ai nuovi nati del 2023. Un omaggio letterario per avvicinare i bambini al mondo dei libri e della lettura fin dalla più tenera età. È gradita la prenotazione presso la Biblioteca Civica sia di persona, sia telefonicamente (0174/43003) oppure via e-mail cn0065@biblioteche.ruparpiemonte.it.