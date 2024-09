Anche in Granda, lunedì 9 settembre, stop di otto ore al trasporto pubblico locale

Sono state diramate dalle segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA otto ore di sciopero per la rete del trasporto pubblico locale, per la giornata di lunedì 9 settembre prossimo.



A comunicarlo anche la società Bus Company, attiva nelle province piemontesi di Cuneo, Alessandria, Asti e Torino. Che vedrà coinvolta la propria intera rete di servizio, lungo la quale saranno possibili irregolarità operative nella fascia oraria 16-24. La società assicura però il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.



Secondo le segreterie sindacali lo sciopero – che segue la partecipatissima protesta di quattro ore dello scorso 18 luglio – è motivato dalla volontà di esprimere al governo la necessità di un impegno serio nel rinnovo del contratto nazionale e del miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali.