Ceva, la minoranza interroga l'amministrazione sul progetto "Open space"

I consiglieri di minoranza Vincenzo Bezzone, Paolo Marsilio e Lorenzo Alliani hanno presentato un'interrogazione avente ad oggetto il progetto "Open space", da discutere nel corso del prossimo consiglio comunale a Ceva.

"Lo scorso anno - scrive la minoranza - l’Amministrazione Comunale di Ceva ha partecipato al Bando della CRC assumendo il ruolo di capofila di una rete di Enti ed Associazioni (Istituto Istruzione Superiore Baruffi, Servizi Socio Assistenziali dell’Unione Montana, Cooperativa Animazione Valdocco, CFP, Centro Gli Aquiloni; Gruppo Volontariato Cebano) al fine di offrire uno “spazio giovani” adeguato per iniziative educative, culturali e di carattere aggregativo. Non essendo andato in porto l’accordo con le Ferrovie per il recupero di alcuni locali della Stazione, date le richieste economiche insostenibili dell’Ente Ferroviario, si è optato per il locale di Via XX Settembre, un’aula attualmente utilizzata dal CFP e dallo stesso messa a disposizione. l finanziamento di 64.000 euro già accordato, da suddividersi tra tutti i partner, ha un arco temporale triennale e nel 2024 sono già state svolte attività nell’ambito del Progetto".

"In particolare - proseguono i consiglieri - per tutta la durata dell’anno scolastico scorso il Gruppo di Volontariato Vincenziano ha portato avanti il doposcuola per la Scuola Primaria e Secondaria. Tale attività si svolge a Ceva da ormai 13 anni e si basa sulla totale gratuità delle Volontarie e dei Collaboratori del Gruppo; per far fronte tuttavia a numeri sempre crescenti ed avere la garanzia di continuità in caso di assenze dei Volontari stessi, il servizio richiede il supporto degli Operatori di una Cooperativa, servizio a costo che, a seconda degli anni, è stato coperto da bandi regionali, di Fondazione, dallo stesso Gruppo di Volontariato. Ora, a conclusione di un anno di attività, si chiedono chiarimenti all’Amministrazione attuale, dal momento che le determine per procedere ai pagamenti e richiedere il rimborso erano già state ultimate e firmate nel mese di maggio ed inviate al Comune a fine luglio".

"Senza la sicurezza - concludono - che il Progetto abbia la ricaduta economica su quanto già svolto e prosegua per l’anno successivo, non sarà possibile una programmazione adeguata. Dati i tempi piuttosto ristretti, in quanto la Fondazione CRC dovrà procedere a breve ad un monitoraggio delle attività, chiediamo cortesemente di avere una risposta in Consiglio, ma soprattutto di portare avanti iniziative socio-educative che sono ormai patrimonio della nostra cittadina da tempo".