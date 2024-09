Neive si prepara al LanghePhotoFestival: dal 14 settembre 9 mostre nel segno della meraviglia

Manca sempre meno all’inizio della 2^edizione del LanghePhotoFestival, festival internazionale dedicato alla fotografia contemporanea che avrà svolgimento dal 14 settembre al 17 novembre 2024 tra le colline delle Langhe.

Sarà Neive, uno dei Borghi più Belli d’Italia, ad accogliere e a fare da scenografia all’intera manifestazione che si svilupperà attraverso un totale di 9 mostre, 7 di queste dedicate a fotografi di rilievo internazionale, contando più di 250 fotografie esposte.

Articolandosi tra Neive Borgonovo e il Centro Storico, con esposizioni in edifici storici e installazioni a cielo aperto, il LanghePhotoFestival esplorerà la nascita, la libertà, la semplicità della gioia e del dolore dell’esistenza, intrecciando le culture e le emozioni delle persone del mondo, portando davanti agli occhi di tutti la meraviglia dell’inesauribile varietà della vita.

Presentato sotto il titolo “Sarà l’età”, tutto il percorso espositivo del festival può essere inteso come un grande album di famiglia, alternativo e universale.

Il titolo di questa edizione, leggero e dal sapore spensierato, tiene aperte tutte quelle domande e riflessioni naturalmente esistenziali che ciascuno di noi può approfondire attraverso i progetti che i 7 fotografi ospiti di questa edizione, tra fotografia documentaria e personale, ci propongono. Sarà l’età mostra qualcosa che risulta famigliare, ma che al tempo stesso non lo è. Sarà l’età è una dichiarazione di umanità.

Attraverso lo sguardo dei fotografi Gabriele Galimberti, Deanna Dikeman, Yarin del Vecchio, Martina Albertazzi, Alex Liverani, Stefano Mirabella e Lorenzo Zoppolato – quest’ultimo protagonista di un’estensione del festival ospitata presso l’Îlè, il nuovo spazio esperienziale e immerso nella natura della Cantina Destefanis, Main Sponsor del progetto - il LanghePhotoFestival offrirà un programma ricco di spunti per comprendere il tempo della vita nella nostra epoca contemporanea.



Ulteriori prospettive sul tema “Sarà l’età” sono state esplorate dagli studenti del Corso di Fotografia, tenuto dal docente Enrico Cerri, della Scuola Mohole di Milano, ai quali sarà dedicata una sezione all’interno del percorso del festival con l’esposizione dei loro progetti.

Un’intera mostra sarà invece destinata alle 70 fotografie finaliste del LanghePhotoAward 2024, il concorso fotografico tenutosi tra aprile e giugno 2024 che ha permesso a fotografi amatoriali e professionisti, di ogni età e provenienza, di esprimere la propria sensibilità sul tema del paesaggio. Solo tre fra questi saranno i vincitori ufficiali del concorso, i quali verranno annunciati durante la giornata d’inaugurazione del 15 settembre 2024, aggiudicandosi i premi in palio.

Promosso dall’Associazione Culturale LAC, il LanghePhotoFestival è stato immaginato come un'esperienza immersiva da vivere in un incantevole territorio, capace di creare scambi culturali e ospitare dialoghi tra le persone, coinvolgendo un pubblico locale e internazionale, scuole, università, istituzioni e imprese. Tutto questo per esplorare il mondo contemporaneo attraverso lo strumento e il linguaggio fotografico.



Programma e informazioni



INAUGURAZIONE: 14 – 15 Settembre 2024

Neive Centro Storico

Sabato 14 Settembre

Alle ore 18:00 si terrà la presentazione del LanghePhotoFestival presso la Piazza della Vittoria del centro storico di Neive e apriranno ufficialmente tutte le mostre del LanghePhotoFestival che, per questa prima serata di inaugurazione, saranno visitabili con un ticket di ingresso ridotto a € 5,00.

Alle 18:30 si terrà la visita guidata gratuita alla mostra “Pamela” di Alex Liverani (Porta San Rocco) e alle 19:00 alla mostra “DOM” di Stefano Mirabella (Via Giachini), tenute dagli stessi fotografi in presenza.

Tutte le mostre del LanghePhotoFestival saranno aperte per l’occasione fino alle ore 22:00.

Domenica 15 Settembre

Alle ore 10:00 aprirà la biglietteria e tutte le mostre del LanghePhotoFestival.

Il programma della seconda giornata di inaugurazione del LanghePhotoFestival inizierà alle ore 11:00 con la talk di Yarin del Vecchio, gratuita e aperta al pubblico, che si terrà presso l’Aula Magna dell’I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero di Neive, in Via Rocca 10. A seguire, alle ore 12:00, è prevista la visita guidata alla mostra “The lines that lead” di Martina Albertazzi presso la biblioteca comunale, in Piazza Italia, per la quale sarà necessario l’acquisto del ticket di ingresso. Alle ore 15:00 sarà il fotografo Gabriele Galimberti, presente al LanghePhotoFestival con il progetto “Toy Stories” in esposizione presso l’Auditorium San Giuseppe di Neive Borgonovo, a tenere la talk gratuita e aperta al pubblico organizzata presso l’Aula Magna dell’IISS Piera Cillario Ferrero di Neive, luogo in cui a seguire, alle ore 16:00, avverrà la talk del fotografo Stefano Mirabella.

Alle ore 17:00 è prevista la visita guidata alla mostra “Leaving and Waving” di Deanna Dikeman presso la Torre dell’Orologio in Via Giachino 10, per la quale è necessario l’acquisto del ticket, e a seguire, alle 18:00 in Via Rocca, dinnanzi all’esposizione dedicata al LanghePhotoAward 2024 si annunceranno e si terrà la premiazione ufficiale dei tre vincitori del contest fotografico che si aggiudicheranno i tre premi in palio.

Dalle ore 18:30, in conclusione della giornata d’inaugurazione, si potrà partecipare all’apericena con degustazione di vini organizzato dalla Cantina Destefanis che si terrà presso la Piazza Negro del centro storico di Neive.

Per l’evento conclusivo è consigliata la prenotazione a 3515396774.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’Aula Magna dell’IISS Piera Cillario Ferrero in Via Rocca 10.

INFO, ORARI E TICKETS:

COME E QUANDO VISITARE IL LANGHEPHOTOFESTIVAL

Orari:

Le mostre sono aperte tutti i giorni (anche festivi) dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Le mostre saranno fruibili dal 14 Settembre 2024 (dalle ore 18:00), fino al 17 Novembre 2024.

Il biglietto d’ingresso alle mostre si può acquistare presso la biglietteria c/o Ufficio Turistico di Neive, in Piazza Italia, nel centro storico di Neive, oppure online sul sito https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00.

Ticket:

Intero: € 12,00 con accesso a tutte le sedi espositive (compresa la mostra nella sede distaccata presso L’Île)

Ridotto: € 10,00 con accesso a tutte le sedi espositive (compresa la mostra nella sede distaccata presso L’Île) e dedicato a:

- Persone con meno di 26 anni d’età

- Persone con più di 65 anni d’età

- Accompagnatori di persone diversamente abili

- Gruppi di almeno 10 persone paganti (associazioni, comitati aziendali, organizzatori, privati etc.)

Gratuito: con accesso a tutte le sedi espositive (compresa la mostra nella sede distaccata presso L’Île) e dedicato a:

- Ragazzi con meno di 14 anni d’età

- Persone diversamente abili

- Residenti del comune di Neive

- Giornalisti

I biglietti gratuiti possono essere ritirati solamente in biglietteria presentando i documenti necessari al riconoscimento (carta d’identità, certificato di disabilità o tesserino).

La biglietteria e info point del LanghePhotoFestival si trova c/o l’Ufficio Turistico di Neive, in Piazza Italia, nel centro storico di Neive.

La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 17.00.

Scuole:

Il LanghePhotoFestival offre a tutte le classi delle scuole primarie, secondarie e superiori, un biglietto dedicato comprensivo di visita guidata.

Il costo del biglietto è di € 5 a studente (ragazzi con disabilità potranno godere dall’esenzione del costo del ticket).

Le visite guidate si potranno eseguire dal lunedì al giovedì, dall’inizio dell’anno scolastico fino al 17 Novembre 2024.

Per Info e Biglietti contattare: info@langhephotofestival.com / 351 5396774

Accessibilità:



Alcune delle strutture possono risultare difficoltose o inaccessibili a persone con disabilità motorie. Tra queste si segnala la mostra “Leaving and Waving” di Deanna Dikeman nella Torre dell’Orologio (scala a chiocciola lungo tutto il percorso) e la mostra “Nisida” di Yarin del Vecchio presso Via Demaria 23 (cantina seminterrata con 3 gradini per accedervi).

Per la mostra “The Lines that Lead” di Martina Albertazzi, (al secondo piano dell’edificio della biglietteria) richiedere se necessario in biglietteria/info point l’accesso con ascensore.

La mostra “Le Immagini di Morel” di Lorenzo Zoppolato, nella sede distaccata “L’Île” della Cantina Destefanis, è raggiungibile con un breve tratto di strada sterrata in salita ma facilmente percorribile.

Per maggiori informazioni sull’accessibilità delle mostre contattare: info@langhephotofestival.com / 351 5396774