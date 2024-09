Canosio, incendio in frazione Preit: “Serve una collocazione differente per l'area ecologica” [VIDEO]

Per ragioni in via di accertamento, intorno alla mezzanotte di lunedì 2 settembre, l’area per la raccolta differenziata dei rifiuti dislocata nella frazione Preit di Canosio è andata completamente a fuoco.

“Solo la provvidenza, ovvero il temporale di ieri pomeriggio, e l’intervento tempestivo di alcuni villeggianti ha evitato il peggio: il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni attigue”. A denunciarlo Salvatore Maligno, capogruppo consiliare in opposizione all’amministrazione comunale di Canosio.

Guarda il video:

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con due squadre: la prima in partenza da Dronero, con il supporto di una seconda da Cuneo .

“Da tempo il problema sul posizionamento della suddetta area ecologica è stato evidenziato dai proprietari delle abitazioni della piccola borgata e il fatto accaduto nella notte scorsa dimostra che i provvedimenti dovevano già essere presi in passato dall’amministrazione, ma soprattutto che andranno presi il più rapidamente possibile per il prossimo futuro. La questione si è resa nota in passato anche per questioni di decoro e di igiene: durante le settimane centrali di Ferragosto infatti l’area rifiuti si è sempre presentata stracolma, attirando roditori e vipere. Certamente l’augurio è che il fatto di cronaca sensibilizzi l’amministrazione nel trovare una collocazione differente”, conclude il consigliere di minoranza Maligno.