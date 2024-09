Titanic, addio alla ringhiera di Jack e Rose: le immagini del deterioramento della nave - Video

(Adnkronos) - Da quando, nel 1997, il kolossal di James Cameron arrivò nei cinema le prime immagini che ci vengono in mente pensando al Titanic sono Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, alias Jack e Rose, che 'volano' di fronte all'Oceano con i piedi sulla ringhiera del transatlantico. Quella ringhiera, ormai iconica, sta scomparendo.

A documentarlo è la nuova spedizione organizzata da RMS Titanic, Inc. che ha avuto modo di trascorrere centinaia di ore documentando il relitto in modo molto dettagliato grazie a una tecnologia migliore di quelle usate in passato. La prima missione di RMS Titanic, Inc. avvenne 75 anni dopo l'affondamento del Titanic e nel corso di questi 40 anni hanno potuto valutare e riportare quanto il transaltantico stia cambiando a causa dell'ambiente oceanico ostile.

"Dopo 13 giorni concentrati sul campo dei detriti, il team era emozionato di dare una prima occhiata alla prua. Il momento di emozione però è stato subito scosso da un significativo cambiamento in quel profilo familiare. La ringhiera, una volta miracolosamente intatta, ha perso una sezione lunga circa 4,5 metri sul lato sinistro", si legge sul sito della missione. "Il team della spedizione e i partner di 3D at Depth - continua il report di Rms Titanic Inc. - hanno immediatamente esaminato le immagini multibeam di due giorni prima per confermare che la sezione della ringhiera era caduta in un unico pezzo e giaceva sul fondale marino direttamente sottostante".

"Siamo rattristati - si legge infine - da questa perdita e dall'inevitabile decadimento della Nave e dei detriti. Nel corso delle prossime settimane e mesi, condurremo un esame più approfondito delle condizioni del Titanic e dei suoi cambiamenti nel tempo. Sebbene il crollo del Titanic sia inevitabile, queste prove rafforzano la nostra missione di preservare e documentare ciò che possiamo prima che sia troppo tardi".