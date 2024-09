Il Rotary Club Cuneo 1925 ha accolto il governatore Natale Spineto

Il Rotary Club Cuneo 1925 ha avuto l'onore di ricevere la visita del governatore del Distretto Rotary 2032 Natale Spineto, accompagnato dal segretario distrettuale Walter Ansaldi e dall'assistente Alessandra Tugnoli. L'incontro si è svolto presso l'Hotel La Ruota di Pianfei ed è stato caratterizzato da una partecipazione calorosa da parte dei soci e degli ospiti presenti.

Il presidente del Club Luigi Fontana all’inizio della conviviale ha invitato i presenti a dedicare un minuto di silenzio alla memoria di Franco Pejrone, past governatore e socio del Club.

Successivamente ha presentato ai soci il governatore e ha ringraziato per la partecipazione all’evento Lorenzo Angelone, nuovo direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, già direttore sanitario d'azienda Città della Salute e della Scienza di Torino, nonché socio del RC di Pinerolo.

Il governatore nel suo discorso ha messo in evidenza tre punti importanti: la professionalità, la cultura e la rete.

“La professionalità è il fondamento del nostro lavoro. È ciò che ci distingue e ci permette di eccellere. Dobbiamo continuare a investire nella nostra formazione, mantenendo alti standard etici e di competenza.

La cultura è il tessuto connettivo della nostra società. Promuovere la cultura significa favorire la crescita personale e collettiva, riconoscendo il valore della diversità e delle tradizioni che ci arricchiscono.

Infine, la rete. In un mondo sempre più interconnesso, la capacità di costruire relazioni solide e collaborative è cruciale. La rete non è solo un insieme di connessioni, ma un'opportunità per condividere idee, risorse e creare un impatto significativo”.

Durante la serata è stata accolta nel Club il notaio Mariagrazia Araniti, arricchendo ulteriormente il quadro associativo del Rotary Club Cuneo 1925.

Il Club ha inoltre conferito importanti riconoscimenti: la Paul Harris Fellowship è stata consegnata al socio Enrico Anghilante, fondatore ed editore di questo giornale, per il suo impegno nella diffusione dei valori rotariani e delle attività del Club sul territorio.

È stata conferita una targa di riconoscimento al professor Adriano Spada, in occasione dei suoi 50 anni di servizio nel Club e per il suo contributo significativo relativamente all'unificazione dei due Rotary Club di Cuneo.

Grande è stata anche la partecipazione dei giovani del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda, rappresentati dal presidente Emanuel Pasquale e dal past president Manuel Giraudo, nonché dell'Interact Club Cuneo Provincia Granda con il presidente Filippo Quaglia, accompagnati da Patricia Indemini, delegata nuove generazioni per il RC Cuneo 1925, e da Franca Ghiazza, delegata Interact e Rotaract Cuneo Provincia Granda, referente della Sottocommissione Distrettuale Rapporti con l'Interact, vice presidente del Rotary Club Mondovì.

Durante la serata è stato siglato dal Governatore il documento che ufficializza il cambio di nome dell’Interact Cuneo Provincia Granda, di cui sono padrini il Rotary Club Cuneo 1925 e il Rotary Club Mondovì.

Nella lettera del Governatore di agosto Natale Spineto afferma che in ogni progetto, ciò che realmente conta è l’entusiasmo, la voglia di fare, l’atteggiamento positivo, lo spirito d’iniziativa e la volontà di impegnarsi in qualcosa di nuovo, di bello, d’importante.

Questi valori sono fondamentali per tutti, indipendentemente da quanto tempo si faccia parte della straordinaria famiglia del Rotary. Essi toccano chi, come il professor Adriano Spada, è con il Rotary da molti anni, ma anche chi è appena entrato, come il Notaio Mariagrazia Araniti, e sono valori che devono guidare i giovani del Rotaract e dell' Interact.

Il loro coinvolgimento attivo non solo arricchisce il Club, ma garantisce anche che gli ideali del Rotary siano trasmessi alle future generazioni. La loro energia, creatività e spirito d’iniziativa sono fondamentali per il successo delle iniziative del Rotary Club Cuneo 1925.