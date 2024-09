Luca Abbà e il suo personaggio di cuneese doc sempre più virale su Tik Tok e Instagram

Da Sant'Albano Stura a Bra (domani 5 settembre), passando per Caraglio, Centallo, Fossano, Saluzzo e altri piccoli centri è così che la provincia di Cuneo con i suoi luoghi comuni finisce per far sorridere gli stessi cuneesi grazie allo spirito autoironico di Luca Abbà.



Il 35enne di Fossano sta diventato sempre più popolare sui social, da Tik Tok ad Instagram, con i suoi video esileranti. Non si è improvvisato, ma ha attinto alle sue competenze professionali, come libero professionista nel campo della comunicazione digitale nella filiera della ristorazione, e alle sue peculiarità creative.



“Parto da una piazza, una chiesa e i campi attorno, poi ci ricamo – racconta Luca -. Sono gli elementi essenziali se si vuole parlare della nostra provincia. Molte delle cose che dico le vivo in prima persona da cuneese. Più mi allontano dai luoghi che frequento e conosco e più è difficile, mi devo documentare”.

Il suo è il personaggio del cuneese doc, con i suoi pregi e difetti, che amplifica ironicamente i punti in cui ci si riconosce.



“L'idea è venuta con il tempo – continua Luca - , ho semplicemente sfruttato la mia creatività e l'esperienza professionale.



L'obiettivo era quello di cercare un format per me sostenibile e con un effetto positivo. Ho deciso di partire da Tik Tok perchè ha una diffusione e interazione maggiori rispetto a Instagram, immediatamente riscontrabili dai commenti, reazioni e visualizzazioni. In un anno e mezzo hoprodotto contenuti casuali con l'ironia come unica costante. Un taglio che mi appartiene come personalità e che poi amplifico.

Casualmente il personaggio del cuneese doc ha avuto un certo seguito. “Ferie a Sant'Albano” è diventato virale anche visto da persone non iscritte a Tik Tok, così ho riattivato il vecchio profilo Instagram e non avevo ancora una pianificazione.

Da utente non ho mai usato i social, li preferisco da creator. Con tono da influencer e travel blogger ho così deciso di proseguire su questa linea, vedendo che funzionava”.



Per le sue “sbrabbate” ha anche chiesto idee e suggerimenti a cui sono seguiti circa mille messaggi in privato, tra cui quella che verrà realizzata domani a Bra in piazza con 200 persone.



Verrà riproposto in altre località. “Se funziona – aggiunge Luca “Sbrab come da profilo Instagram - mi metterò in contatto con istituzioni, associazioni, musei.



Il social richiede di variare velocemente e anche se ho iniziato da poco sento l'esigenza di sviluppare nuove idee. E' un modo per promuovere la provincia di Cuneo”.

Intanto, su Instagram sono 27 i post pubblicati a fronte di quasi 27 mila i follower.

Ma come realizza i suoi video? Quanto lavoro c'è dietro a una risata di pochi istanti?

“Una volta individuato il paese, raccolte le informazioni necessarie sul luogo e le sue caratteristiche, inizia la parte più impegnativa: la stesura del testo della sceneggiatura. Voglio essere ironico e pungente ma mai offensivo. La ricerca delle parole è il lavoro a cui dedico la massima attenzione e in seguito predispongo una sorta di scaletta. Sul posto giro in pochi minuti. Filmo le varie scene e a casa eseguo il lavoro di post produzione, monto tutti i singoli video girati, inserisco titoli o sottotitoli e preparo il post effettivo. Per un contenuto medio – conclude Luca Abbà - possono servire anche 3 ore di lavoro. Più è genuino più ha resa”.